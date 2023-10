Nije ynsjoch oer Haan selsbewustwêzen: Beyond the Mirror Test

Hanen binne mear as gewoan klap- en aai-lêmasines. In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers fan 'e universiteiten fan Bonn en Bochum, tegearre mei de MSH Medical School Hamburg, suggerearret dat hoanne de mooglikheid hawwe harsels yn in spegel te werkennen. It sukses fan dizze selserkenning hinget lykwols ôf fan ferskate eksperimintele betingsten. Dizze yntrigearjende fynst smyt net allinich ljocht op 'e kognitive kapasiteiten fan hoannen, mar hat ek bredere gefolgen foar it begripen fan selsbewustwêzen yn oare bistesoarten. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift PLOS ONE, daagt ús konvinsjonele begryp fan kipgedrach út.

It idee om spegeltests op hinnen te dwaan is berne út in gearwurking tusken de wittenskippers en prof. dr. dr. hc Onur Güntürkün fan de ôfdieling biopsychology oan de Ruhr-universiteit yn Bochum. By de markeartest wurdt op de kop fan in bist in kleurd teken pleatst dat allinnich yn de spegel te sjen is. As it bist it markearre gebiet ûndersiket by it sjen fan syn refleksje, wurdt it beskôge as bewiis fan selserkenning. Net alle bisten fertoane dit gedrach lykwols, wêrtroch fragen oer de jildigens fan 'e test opkomme.

Op syk nei in mear ekologysk relevante oanpak, besletten de ûndersikers de spegeltest te yntegrearjen mei it natuerlike gedrach fan 'e hoanne. Hanen binne bekend om alarmoproppen út te stjoeren as in rôfdier oanwêzich is, en warskôgje har neiteam fan it gefaar. De ûndersikers sette in testarena op en projekteare in rôffûgelôfbylding op ien fak, en testen oft de hoanne alarmoproppen soene útstjoere yn 'e oanwêzigens fan har reflektearre byld neist de predatorstimulus.

Ferrassend, de resultaten lieten sjen dat de hoanne oanmerklik minder alaarmoproppen útstjitte as se konfrontearre waarden mei har spegelbyld yn ferliking mei in conspecific. Dit suggerearret dat de hoannen harsels yn 'e spegel herkend hawwe en begrepen hawwe dat it wjerspegele byld gjin konspesifisiteit wie. Fierder ûndersyk is lykwols nedich om dizze ynterpretaasje te befestigjen en alternative ferklearrings te ûndersykjen.

Dizze stúdzje daagt it tradisjonele begryp fan hinnen as gewoan ynstinkt-oandreaune bisten út en beljochtet har potensjeel foar selsbewustwêzen. Troch hoannegedrach te ûndersykjen yn in mear ekologysk relevante kontekst, hawwe de ûndersikers weardefolle ynsjoch levere yn 'e kognitive kapasiteiten fan dizze fassinearjende skepsels. Dit iepenet nije wegen foar it bestudearjen fan selserkenning by oare bisten en it ferdjipjen fan ús begryp fan bewustwêzen bûten minsken.

Faak Stelde Fragen:

F: Wat is de spegeltest?

De spegeltest is in gewoane eksperimintele metoade dy't brûkt wurdt om te bepalen oft bisten harsels yn in spegel werkenne kinne, wat selsbewustwêzen oantoand. Yn dizze test wurdt in mark oanbrocht op it lichem fan it bist, en har reaksje op it mark by it observearjen fan har refleksje yn in spegel wurdt waarnommen.

F: Wat hat de hoannestúdzje iepenbiere?

De hoannestúdzje útfierd troch ûndersikers fan de universiteiten fan Bonn en Bochum levere bewiis dat hoannen it fermogen hawwe om harsels yn in spegel te herkennen. De hoanne stjoerde lykwols minder alarmoproppen út doe't se konfrontearre waarden mei har spegelbyld yn ferliking mei in conspecific, wat suggerearret dat fierdere ûndersiken nedich binne om har selserkenning te ferdúdlikjen.

F: Wêrom is de stúdzje wichtich?

Dizze stúdzje daagt it mienskiplike leauwen út dat hinnen ienfâldige bisten binne en markeart har potensjeel foar selsbewustwêzen. Troch hoannegedrach te ferkennen yn in mear ekologysk relevante kontekst, iepenet de stúdzje nije wegen foar it begripen fan selserkenning by bisten en it útwreidzjen fan ús kennis fan bewustwêzen bûten minsken.