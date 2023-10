De ekonomyske ympakt fan CU Boulder yn Kolorado berikt $ 4.3 miljard

In nije stúdzje útfierd troch de Business Research Division fan CU Boulder's Leeds School of Business hat bliken dien dat de universiteit in wichtige ekonomyske ynfloed generearre yn 'e heule steat Kolorado, yn totaal $ 4.3 miljard yn it begruttingsjier 2022-23. Dit markearret in ferheging fan $ 3.3 miljard yn it foarige jier.

De stúdzje analysearre ferskate faktoaren dy't bydroegen oan de ekonomyske ynfloed fan CU Boulder. De universiteit wurke yn totaal 19,189 fakulteiten, personiel en studinten, mei in kombineare salaris en foardielen fan $ 1.1 miljard. Dizze wurkgelegenheid makke in direkte ekonomyske ynfloed fan $ 1.8 miljard, omfettet net allinich de salarissen, mar ek de útjeften fan 'e universiteit oan guod en tsjinsten fan pleatslike leveransiers.

Fierder fasilitearre de yndirekte en feroarsake ynfloed fan CU Boulder, dy't resultearre út ûndersyk en technologyoerdracht, bedriuwsgroei en wurkgelegenheid, wat late ta in totale ynfloed fan $ 2.5 miljard. Faktoaren lykas ynflaasje, ferhege arbeidskosten, en ferbettere gegevenskwaliteit mei mear detaillearre útjeften tawiisd oan Kolorado droegen by oan de ferhege ekonomyske ynfloed. De status fan CU Boulder as de grutste ekonomyske bydrage oan it Boulder metropoalistysk gebiet toant ek syn betsjutting oan foar de pleatslike ekonomy.

Derneist fûn de stúdzje dat de ûndersyksútjeften fan CU Boulder $ 643 miljoen bedroegen, wat resultearre yn in ekonomyske bydrage fan $ 1.2 miljard. De útjeften foar net-lokale studinten en besikers fan 'e universiteit yn' e steat berikten $ 777 miljoen, omfette útjeften foar hier, boadskippen, ferfier, berne-opfang, rekreaasje en sûnenssoarch.

De direkte útjeften fan CU Boulder yn it begruttingsjier waarden rûsd op $ 700 miljoen, dy't begrutte kosten foar bouprojekten omfette. Opmerklik wiene de renovaasjeprojekten fan Hellems Arts and Sciences en Mary Rippon Outdoor Theatre ûnder de grutste projekten by CU Boulder.

By it beskôgjen fan 'e algemiene ekonomyske ynfloed fan alle campussen en oansletten sikehûzen fan' e Universiteit fan Kolorado-systeem, berikte de totale ynfloed yn 'e heule steat in yndrukwekkende $ 17.2 miljard yn' e begruttingsjier 2022-23, en stipet in totaal fan 98,175 banen primêr yn 'e Boulder, Denver , en Colorado Springs metropolitan gebieten.

It is wichtich om te notearjen dat de stúdzje de ynfloed net omfette fan alumni, pensjonearren, atletyk, of technologyoerdracht. Dizze befinings markearje lykwols de wichtige bydrage dy't CU Boulder makket oan 'e steatsekonomy en algemiene kwaliteit fan libben.

