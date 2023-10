De ynfloed fan ierdwormen op boaiemferwettering

Yn in resinte stúdzje hawwe ûndersikers fan 'e Stanford University de rol fan ierdwjirms yn' e boaiemferwaarmingsprosessen ûndersocht. Ierdwjirms binne bekend om har fermogen om organysk materiaal en sedimintkorrels ôf te brekken, wêrtroch't se weardefol binne foar túnjen en kompostearjen. Neffens Adrian Wackett, in doktoraalstudint fan 'e boaiemwittenskip by Stanford, ierdwjirms konsumearje grûnkorrels en behâlde de grutste yn har mage, en helpe by it ôfbrekken fan boaiem en frijlitting fan fiedingsstoffen.

Wylst ierdwormen lykwols foardielich kinne wêze yn kontroleare omjouwings, kinne se in bedriging foarmje as se yn natuerlike ekosystemen ynfierd wurde. Har aktiviteiten kinne ynfloed op boaiemprosessen, lykas it behâld fan organyske stof en fiedingsstoffen, lykas wetterynfiltraasje en gemyske reaksjes. Dêrnjonken drage ierdwormen by oan it fytsen fan koaldiokside troch organysk materiaal ôf te brekken en koaldiokside yn 'e sfear frij te litten.

It ûndersyksteam útfierde har stúdzje yn it El Yunque National Forest yn Puerto Rico, ûndersocht de feroaringen yn sedimintgrutte binnen de boaiemkolom wêr't ierdwormen oanwêzich wiene. Se ûntdutsen dat gebieten mei ierdwjirmgraven lytsere mediaan dieltsjegrutte hiene, wat in signifikante ynfloed oanjout op de tekstuer fan 'e boaiem. Yn feite wiene kwartskorrels yn 'e wjirm-bioturbaasjesône hast 50% lytser as dy sûnder wjirmaktiviteit.

Dizze stúdzje is de earste dy't troch wjirm-induzearre silika-ôfbraak yn situ-boaien ûndersiikje. De ûndersikers skatte dat ierdwjirms sawat 2% bydrage fan 'e totale ferwaarming yn El Yunque-boaiem. Dit wurdt lykwols beskôge as in konservative skatting, om't ierdwjirms mooglik in mear substansjeel ferwaarmingsmeganisme wêze kinne as ynearsten tocht.

De fersprieding fan ierdwjirms yn nije gebieten kin liede ta ferhege ferwaarmingssifers. Der binne ierdwjirms waarnommen dy't bosken op noardlike breedtegraden ynfiltrearje dy't histoarysk wjirmfrij wiene. It team studearre boaiemprofilen yn Alaska, Minnesota, Finlân en Sweden, en observearre ferskowings yn mediaan dieltsje grutte yn gebieten dêr't ierdwormen koartlyn ynfallen.

Wylst yndividuele ierdwjirms lytse feroaringen kinne feroarsaakje, is it kumulative effekt fan ierdwjirmaktiviteit op boaiemwettering substansjeel. It begripen fan 'e ynfloed fan ierdwjirms op' e dynamyk fan boaiemwetter is krúsjaal by it foarsizzen en behearen fan boaiemprosessen yn ferskate ekosystemen.

Boarne:

- Presintaasje: [keppeling te tafoege by yntsjinjen]

- Fersoarge troch Geological Society of America

Citation:

Phys.org. (2023, 17 oktober). It ierdworm-effekt: Unraveling boaiemferwaarmingsdynamyk. Untfongen fan [keppeling dy't tafoege wurde by yntsjinjen]