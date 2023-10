Wittenskippers hawwe in nuveraardige ûntdekking makke nei't se in mysterieus elemint yn âlde lava ûntdutsen hawwe, wat liedt ta teoryen dat de kearn fan 'e ierde lekt. In stúdzje fan 62 miljoen jier âlde lavastromen op Baffin Island yn 'e Kanadeeske Arktyske Arsjipel hat ûngewoan hege nivo's fan helium-3 iepenbiere, in seldsume isotoop ferbûn mei de ynderlike wurking fan ús planeet. De befinings, publisearre yn it tydskrift Nature, hawwe yntinsyf debat opwekke ûnder ûndersikers en saakkundigen.

It ûndersyksteam, besteande út geochemisten fan 'e Woods Hole Oceanographic Institution en it California Institute of Technology, sammele lêzingen fan' e âlde lavastromen fan Baffin Island. Se ûntdutsen dat de lânmassa de heechste ferhâldingen befette fan helium-3, helium-4, en in oare isotoop dy't ea fûn yn ierdske fulkanyske rotsen. Dit hat in soad omtinken brocht, om't it finen fan sokke hege nivo's fan helium-3 op in net-astronomyske side wichtich is.

Helium-3 is tige seldsum troch syn aard. As it ienris it oerflak berikt, ûntsnapt it yn 'e sfear en ferdwynt yn 'e romte. Dêrom, as helium-3 op it oerflak ûntdutsen is, is it wierskynlik dat it ûntstien is út 'e ierde kearn. Dizze fynst koe mooglik fysike foarbylden fan kearnmateriaal leverje, it foarige begryp útdaagje dat de kearn fan 'e ierde ôfsletten wie.

De gefolgen fan dizze ûntdekking binne enoarm. Wittenskippers koene kearnmateriaal bestudearje op manieren dy't earder ûnmooglik wiene as fêststeld wurde kin dat it materiaal yndie út 'e kearn lekt. De oanwêzigens fan primordiale helium-3 kin geheimen hâlde oer de formaasje fan ús planeet dy't net fia oare middels tagonklik wurde kinne. Dizze iepenbiering suggerearret dat de djippe ierde dynamysker is as earder realisearre, en konvinsjonele begripen fan geogemyske isolaasje tusken de kearn en oare lagen fan ús planeet omkeare.

Forrest Horton, in geochemist by de Woods Hole Oceanographic Institution, neamt de ûntdekking "spannend" en beklammet dat der folle mear wurk te dwaan is. De stúdzje hat mear fragen oproppen dan it hat beäntwurde, en iepenet nije wegen foar ûndersyk nei de kearn fan 'e ierde. Fierder bewiis fan kearnlekkage waard levere yn it rapport fan wittenskippers publisearre yn it tydskrift Nature.

Oer it algemien daagt dizze baanbrekkende ûntdekking besteande kennis oer de kearn fan 'e ierde út en presintearret in kâns foar wittenskippers om it kearnmateriaal op ungewoane manieren te ferkennen. De gefolgen fan dit ûndersyk kinne ús begryp fan 'e formaasje en dynamyk fan ús planeet revolúsjonearje.

boarnen:

- The Irish Sun (Gjin URL opjûn)

- Natuer (Journal)