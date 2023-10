De gefolgen fan 'e atmosfear fan' e ierde op it sykjen nei libben yn 'e universum

Op it mêd fan astrobiology sjogge wittenskippers faak nei de ierde as in sjabloan foar it begripen fan de mooglikheden fan it libben yn it hielal. Ierde analogen, planeten dy't lykje op ús eigen yn termen fan bewenberens en atmosfearyske gearstalling, binne fan bysûnder belang. De sfear fan 'e ierde is lykwols yn 'e rin fan 'e tiid drastysk evoluearre, wêrtroch't it nedich is om har ferline te begripen om better te sykjen nei tekens fan libben op oare planeten.

De Phanerozoic Eon, dy't de lêste 500 miljoen jier oerspant, spile in krúsjale rol yn 'e evolúsje fan 'e sfear fan 'e ierde en it ûntstean fan ferskate soarten. Dizze perioade seach in ferheging fan soerstofynhâld en de ûntwikkeling fan bisten, lânplanten en dinosaurussen. De hjoeddeiske metoaden dy't brûkt wurde om te sykjen nei tekens fan libben op eksoplaneten dogge lykwols gjin rekken mei de feroaringen yn 'e sfear fan 'e ierde oer de tiid.

Om dit gat te oerbrêgjen, makke in team fan ûndersikers fan 'e Cornell University in simulaasje fan' e sfear fan 'e ierde tidens de Phanerozoic Eon. Under lieding fan Rebecca Payne en Lisa Kaltenegger wie it team fan doel in ark te jaan foar it plannen en ynterpretearjen fan observaasjes fan eksoplanetatmosfearen. Troch de gearstalling fan 'e atmosfear fan 'e ierde yn ferskate perioaden te begripen, kinne astronomen bettere kânsrike doelen identifisearje foar it sykjen nei libben.

De stúdzje fan eksoplaneten giet op it stuit oer fan ûntdekking nei karakterisearring, holpen troch avansearre teleskopen dy't by steat binne om spektra direkt te krijen fan eksoplanetatmosfearen. Troch techniken lykas direkte imaging en transmissiespektra-analyze kinne astronomen krúsjale gegevens sammelje oer de gearstalling fan eksoplanetatmosfearen. De kommende James Webb Space Telescope wurdt ferwachte om noch mear detaillearre ynformaasje te leverjen.

Wylst in protte eksoplaneten binne ûntdutsen en karakterisearre, is d'r in tekoart oan ierdeanalogen yn ferskate stadia fan atmosfearyske evolúsje. De Phanerozoic Eon, benammen, is fan belang fanwegen syn wichtige ûntjouwings yn it ierdske libben. Troch it simulearjen fan de oerdrachtspektra generearre troch de atmosfear fan in planeet, kinne ûndersikers de gearstalling en de oanwêzigens fan tekens fan libben bepale.

Begryp fan 'e evolúsje fan' e sfear fan 'e ierde kin weardefolle ynsjoch leverje om it sykjen nei libben op eksoplaneten te lieden. Troch ierdeanalogen te identifisearjen yn ferskate stadia fan atmosfearyske ûntwikkeling, kinne wittenskippers potinsjele doelen beheine yn 'e jacht nei bûtenierdsk libben.

