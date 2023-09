Swarte gatten fûn by rekordbrekkende tichtby de ierde

In resinte ûntdekking hat de oanwêzigens fan swarte gatten iepenbiere op in opmerklik tichte ôfstân nei de ierde. It Hyades Star Cluster, dat 153 ljochtjier fuort leit, is no bekend om twa of trije swarte gatten te herbergjen. Oars as eardere ûntdekkingen, binne dizze swarte gatten yn in kluster dat mei it bleate each sichtber is fan matig tsjustere loften.

De Hyades Star Cluster wurdt faak oerskaad troch syn mear ferneamde buorman, de Pleiades. De Hyades is lykwols de stjerkluster it tichtst by de ierde. Eardere waarnimmings fan swarte gatten binne folle fierder fuort west, mei de hjoeddeiske rekordhâlder Gaia BH1, dy't 1,600 ljochtjier fuort leit.

De ûntdekking fan swarte gatten yn it kluster Hyades waard mooglik makke troch krekte mjittingen fan de lokaasjes en bewegingen fan de stjerren fan it kluster. Kompjûtermodellen waarden brûkt om de ferdieling fan stjerren om it sintrum fan 'e kluster te replikearjen, en de bêste oerienkomsten waarden fûn doe't twa of trije swarte gatten opnommen waarden.

Dizze observaasje hat wichtige gefolgen foar it begripen fan 'e evolúsje fan stjerklusters en har bydrage oan boarnen fan gravitaasjewellen. It jout ek weardefolle ynsjoch yn hoe't de oanwêzigens fan swarte gatten de dynamyk fan stjerklusters beynfloedet.

De measte sykaksjes nei swarte gatten hawwe har rjochte op bolfoarmige klusters yn 'e halo fan 'e Milky Way, mar dizze ûntdekking suggerearret dat iepen klusters lykas de Hyades, dy't tichter by de ierde lizze, spannende kânsen biede foar fierdere stúdzje.

De befinings fan dizze stúdzje waarden publisearre yn 'e Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

