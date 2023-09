In oar perspektyf: is it hielal lytser dan wy tinke?

Neffens in nije stúdzje kin it waarneembare universum eins it measte wêze fan wat der is. Wylst de measte kosmologen leauwe dat ús waarneembare hoeke fan it universum mar in lyts diel is fan in folle gruttere of sels ûneinige skepping, beweart dizze stúdzje oars.

Ien reden wêrom't wittenskippers al lang leauden dat it hielal grut is, komt troch de ferdieling fan galaxyklusters. As it universum allinich útwreide nei wat wy kinne sjen, soene stjerrestelsels bûten ús waarnimmebere berik net wurde lutsen troch gravitaasjekrêften nei ús ta, wêrtroch in asymmetrysk klusterpatroan ûntstiet. De stjerrestelsels clusterje lykwols unifoarm op grutte skaal yn it sichtbere universum, wat suggerearret op homogeniteit en isotropy.

Spacetime wiist ek op in grutter universum. As romtetiid net flak wie, soe ús waarnimming fan fiere stjerrestelsels ferfoarme wurde, wêrtroch't se folle grutter of lytser lykje dan se eins binne. It feit dat fiere stjerrestelsels mar wat grutter lykje fanwegen kosmyske útwreiding suggerearret dat de kosmos op syn minst 400 kear grutter wêze moat as it waarneembare universum.

Derneist presintearret de kosmyske mikrofoaveeftergrûn, dy't hast in perfekte swarte lichem is, in puzel. Lytse temperatuerfluktuaasjes oan 'e kant, it is unifoarmer as it moat wêze. Om dit te ferklearjen hawwe astronomen iere kosmyske ynflaasje foarsteld koart nei de Oerknal. As dit model krekt is, dan kin it universum sawat 10 ^ 26 kear grutter wêze dan wat wy kinne observearje.

Dizze nije stúdzje ûndersiket lykwols snaarteory en it idee fan it "moeraslân". Stringteory, in samling wiskundige metoaden, helpt by it ûntwikkeljen fan komplekse fysike modellen. Guon snaarteorymodellen binne mear kânsryk as oaren, wêrby't guon kompatibel binne mei kwantum-swiertekrêft en oaren net. De measte modellen fan inflaasje-snaarteory falle yn it "moeraslân", wat oanjout dat se net tasizzend binne.

De ûndersikers fan dizze stúdzje stelle it idee foar fan hegere diminsjonale struktueren binnen snaarteory om it universum te ferklearjen sûnder iere kosmyske ynflaasje. Dizze oanpak soarget foar in universum dat mar hûndert of tûzen kear grutter is dan wat wy kinne observearje. Wylst dizze stúdzje in oar perspektyf presintearret, binne fierder ûndersyk en observaasjes nedich om dizze befinings te befêstigjen of út te daagjen.

