Nije trochbraak yn it Heilbronn Triangle Problem

Ûndersikers hawwe makke in prachtige trochbraak yn de Heilbronn trijehoek probleem, in wiskundige puzel dy't hat forbjustere wiskundigen foar desennia. It probleem giet it om it bepalen fan de grutte fan de grutste mooglik lytste trijehoek dat kin wurde foarme troch in groep punten binnen in fjouwerkant.

It Heilbronn trijehoekprobleem waard foar it earst foarsteld troch de Dútske wiskundige Hans Heilbronn yn 'e lette jierren 1940. Sûnt dy tiid hat de foarútgong op it probleem stadich west, mei gjin signifikante foarútgong sûnt de 1980's. Lykwols, yn maaie fan dit jier, trije wiskundigen - Alex Cohen, Cosmin Pohoata, en Dmitrii Zakharov - kundige in nije pet oan op 'e grutte fan' e lytste trijehoek.

De trochbraak kaam nei't Cohen op in âlde enkête fan it Heilbronn trijehoekprobleem troch Klaus Roth stroffele. Hy realisearre dat de ideeën fan Roth kinne wurde ferbûn mei konsepten dy't syn adviseur, Larry Guth, hie besprutsen yn in resinte lêsgroepgearkomste. Cohen ûntduts letter dat Pohoata en Zakharov ek oan it probleem wurke hienen en deselde ferbining makke hiene.

De ûndersikers wurken gear en makken nei sân moanne har trochbraak. Harren papier yntrodusearret nije gebieten fan de wiskunde en wurdt ferwachte te ynspirearje fierdere foarútgong op de Heilbronn trijehoek probleem. It resultaat is benammen wichtich om't it de boppegrins ferleget foar de grutte fan 'e lytste trijehoek, dy't mear as fjouwer desennia net feroare wie.

De Heilbronn trijehoek probleem hat ferbinings mei ferskate oare gebieten fan de wiskunde, ynklusyf krusende foarmen, getal teory, en Fourier analyze. It probleem omfettet it regeljen fan punten binnen in fjouwerkant om de grutte fan 'e lytste trijehoek te maksimalisearjen. Wylst it is relatyf maklik te sjen dat de lytste trijehoek kin net hawwe in gebiet grutter as 1/(n-2), Heilbronn spekulearre dat de limyt wie noch lytser.

Hoewol de ûndersikers de grutste mooglik lytste trijehoek net fûn hawwe, fertsjintwurdiget har trochbraak in wichtige foarútgong yn ús begryp fan it probleem. It wurdt hope dat dizze nije trochbraak sil liede ta fierdere foarútgong en ynspirearje in renêssânse yn de stúdzje fan de Heilbronn trijehoek probleem.

