Kinne mûzen in nij ferske leare?

Jierrenlang leauden ûndersikers dat mûslieten ynstinktyf en fêst wiene. Yn 2012 hat in team fan neurobiologen oan 'e Duke University lykwols in eksperimint útfierd om dizze oanname te testen. De ûndersikers hawwe operatyf fiif mûzen dôve en har ferskes fergelike mei dy fan hearremûzen. Se fûnen dat de lieten fan dôve mûzen degradearre en net te werkennen waarden, wat oanjout dat it fermogen om jinsels en oaren te hearren krúsjaal is foar it liet fan in mûs.

Dit eksperimint joech oanwizings foar de oarsprong fan taal, dy't lang as "it hurdste probleem yn 'e wittenskip" beskôge wurdt. Wylst fokaal learen waard waarnommen yn soarten lykas sjongfûgels en walfisken, leauden wittenskippers dat dizze kapasiteiten net relatearre wiene oan minsklike taal. De ûntdekking fan fokaal learen by mûzen suggerearre dat taalkrityske kapasiteit op in kontinuüm bestean koe.

Oare fynsten hawwe de line tusken minsklike en dierkommunikaasje fierder wazig makke. Skilpadden dy't lûden produsearje en reagearje, koraallarven dy't sûne riffen hearre kinne, en planten dy't lûden opspoare kinne binne allegear ûndersocht. Dizze ûntdekkingen suggerearje dat yntinsje en betsjutting te finen binne yn net-minsklike lûden, dy't wize op it ûntstean fan regels-basearre struktueren yn taal.

Ieuwenlang is taal sjoen as in unyk karakteristyk fan minsken, dy't ús apart makket fan oare soarten. Dit leauwe hat ús hearskippij oer bisten rjochtfeardige en de evolúsje fan taal in mystearje makke. Eksperts yn taalwittenskip, biology en kognitive wittenskip hawwe no lykwols it fermoeden dat taal komponinten oer soarten dield hawwe kin, en ljocht smite op it ynderlike libben fan bisten en ús eigen evolúsjonêre skiednis.

Boarne: The New York Times

Definysjes:

- Vokaal learen: De mooglikheid om lûden te learen en te produsearjen troch imitaasje en praktyk.

- Sonogram: In fisuele foarstelling fan lûd, toant de frekwinsje en yntinsiteit fan ferskate komponinten.

- Neurobiolooch: In wittenskipper dy't it senuwstelsel en syn relaasje mei gedrach bestudearret.

- Cetaceans: Seesûchdieren, ynklusyf dolfinen en walfisken.

- Pinnipeds: Seesûchdieren, ynklusyf seehûnen en seeliuwen.

- Forebrains: It foarste diel fan 'e harsens, ferantwurdlik foar hegere kognitive funksjes.

– Underwettere lânbrêge: In lânferbining tusken twa lânmassa's dy't ûnder wetter stiet troch it tanimmen fan seespegel.