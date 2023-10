De taname fan stof yn 'e loft makket soargen oer klimaatferoaring

De hoemannichte stof yn 'e loft fan' e wrâld is yn 2022 minder wurden, neffens de World Meteorological Organization (WMO) fan 'e Feriene Naasjes. De organisaasje frege om fierder ûndersyk nei it ferbân tusken klimaatferoaring en de taname fan sânstoarmhotspots. De opkomst yn stof wurdt taskreaun oan ferhege útstjit út regio's lykas west-sintraal Afrika, it Arabyske Skiereilân, it Iraanske Plateau, en noardwestlik Sina.

WMO-sjef Petteri Taalas beklamme dat minsklike aktiviteiten ynfloed hawwe op sân- en stofstoarmen. Hegere temperatueren, droechte en ferhege ferdamping resultearje yn legere boaiemfocht, wat yn kombinaasje mei min lânbehear bydraacht oan faker sân- en stofstoarmen. It jierlikse WMO-rapport analysearre it foarkommen en gefaren fan stofstoarmen, en markeart har ynfloed op de maatskippij.

It rapport die bliken dat it globale gemiddelde fan jierlikse gemiddelde stof oerflakkonsintraasjes yn 2022 wat heger wie as yn 2021. Yn 2021 wie it sifer 13.5 mikrogram per kubike meter, wylst it yn 2022 steeg nei 13.8 mikrogram per kubike meter. De Bodele-regio yn Tsjaad registrearre de heechste rûsde jierlikse gemiddelde stofoerflakkonsintraasje, fariearjend fan 900 oant 1,200 mikrogram per kubike meter. Op it súdlik healrûn hienen sintraal Austraalje en de westkust fan Súd-Afrika de heechste konsintraasjes, fariearjend fan 200 oant 300 mikrogram per kubike meter.

Stofstoarmen hawwe fiergeande gefolgen, drage by oan tsjustere loften en kompromittearre loftkwaliteit. It rapport stelde dat elk jier sa'n 2,000 miljoen ton stof yn 'e sfear komt, en beynfloedet ekonomyen, ekosystemen, waar en klimaat, sels yn regio's tûzenen kilometers fuort. Wylst natuerlike prosessen in rol spylje, drage min wetter- en lânbehear ek in soad by.

It bulletin markearre trije grutte ynsidinten yn 2022, ynklusyf in "útsûnderlike stofepidemy" út Noard-Afrika oer Spanje en Portugal, dy't de loftkwaliteitsregeljouwing fan 'e Jeropeeske Uny oertrof. In oare swiere stofstoarm barde yn it Midden-Easten, wêrtroch it sicht yn 'e regio fermindere. Dêrnjonken beynfloedet in stofstoarm yn it lânboulân yn 'e eastlike Feriene Steaten agraryske aktiviteiten.

Taalas beklamme it belang fan it oanpakken fan de gefolgen fan sân- en stofstoarmen op sûnens, ferfier en lânbou. It bulletin frege om fierder ûndersyk nei de ferbining tusken stofstoarmen en klimaatferoaring, om't dit gebiet foar it grutste part net ûntdutsen bliuwt. De WMO is fan doel binnen fjouwer jier wrâldwiid betiid warskôgingssystemen foar waarrampen op te stellen om de fergriemjende gefolgen fan klimaatferoaring, ynklusyf stofstoarmen, te ferminderjen.