Nij ûndersyk lit sjen dat walfiskfeart de mearderheid fan finwalfisken yn 'e eastlike Stille Oseaan yn' e 20e ieu ferdwûn

Neffens in nije stúdzje útfierd troch UCLA-biologen, waard 99% fan 'e eastlike noardlike Stille Oseaan populaasje fan finwalfisken yn 'e 20e iuw desimearre troch walfiskjacht. Dit oantal is signifikant heger as eardere skattings, en markeart de earnst fan 'e ynfloed fan minsklike aktiviteit op it miljeu. Wylst earder ûndersyk fertroude op walfiskrekords as mitochondriale DNA, brûkte dizze stúdzje it heule genoom om in wiidweidich begryp te jaan fan 'e hjoeddeistige grutte en genetyske ferskaat fan' e oerbleaune finwalfisken.

Yndustriële walfiskfangst yn 'e 20e iuw soarge foar in hast útstjerren fan 'e finwalfiskpopulaasje, benammen yn 'e eastlike noardlike Stille Oseaan. Dit is yn tsjinstelling ta de 19e iuw, doe't de measte walfisksoarten ferwoaste waarden troch de walfiskjacht, mar gruttere soarten lykas blau- en finwalfisken wisten relatyf ûnbeskaat te oerlibjen.

It ûndersyk útfierd troch de UCLA-biologen wie útdaagjend, om't it krijen fan DNA-monsters fan libbene walfisken lestich bliek te wêzen. De stúdzje befette lykwols de analyze fan 50 walfisken, ynklusyf finwalfisken út 'e Golf fan Kalifornje, dy't net as doel wiene troch walfiskfarders, mar hearden ta in lytse, isolearre groep.

De befinings fan 'e stúdzje die bliken dat de Finwalfisken fan' e Golf fan Kalifornje sa'n 16,000 jier lyn divergearre, en in populaasje fan likernôch 114 folwoeksen fokkers behâlde. Yn tsjinstelling wie de befolking fan it eastlike noardlike Stille Oseaan grut en mei-inoar ferbûn oant de walfiskfangst fan 'e 20e ieu late ta in katastrofale fermindering fan oantallen fan 24,000 yndividuen nei mar 305 binnen in tiidrek fan 26 oant 52 jier.

Nettsjinsteande de ferneatigjende delgong is it genetyske ferskaat ûnder de oerbleaune finwalfisken yn 'e eastlike noardlike Stille Oseaan noch genôch om har herstel mooglik te meitsjen as adekwate behâldsmaatregels wurde útfierd. It behâld fan hjoeddeistige beskermingen en it oanpakken fan eksterne bedrigingen lykas klimaatferoaring en skipstakingen is lykwols krúsjaal foar it oanhâldende herstel fan dizze walfiskpopulaasjes.

It ûndersyk útfierd yn tawijing oan de lette UCLA-professor Robert Wayne fertsjintwurdiget in krúsjale stap foarút yn it begripen fan de útdagings foar finwalfisken. As berekkeningsmodellen ferbetterje, sil it opnimmen fan faktoaren lykas klimaatferoaring essensjeel wêze by it beoardieljen fan it risiko fan útstjerren en it ûntwikkeljen fan effektive behâldstrategyen.

Gearfetting:

Definysjes:

- Genetyske ferskaat: It ferskaat oan genen binnen in bepaalde soarte of populaasje.

- Mitochondrial DNA: Genetysk materiaal leit yn 'e mitochondria fan sellen, erfde allinich fan' e mem, en faak brûkt yn genetyske stúdzjes.

- Walfiskfangst: De praktyk fan it jagen en deadzjen fan walfisken foar har fleis, oalje, of oare produkten.

- Yndustriële walfiskfangst: Op grutte skaal jacht op walfisken foar kommersjele doeleinen.

- Genome: De folsleine set fan genetysk materiaal yn in organisme.

boarnen:

