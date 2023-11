Thales Alenia Space om de baanbrekende Lunar Journey fan Turkije te stypjen

Thales Alenia Space, in liedend loftfeartbedriuw, hat in wichtich kontrakt befeilige om Turkije te helpen yn har ambisjeuze moannemissy. De joint venture, mei-eigendom fan Thales en Leonardo, sil krúsjale kommunikaasjetechnology leverje foar Turkije's ynaugurele moannebedriuw, AYAP-1.

Under it Nasjonaal Space Program inisjearre troch de Turkske Space Agency, is it AYAP Lunar Research Program as doel om weardefolle gegevens te ferkennen en te sammeljen fan ús neiste himelske buorman. Tübitak Uzay, it ferneamde Turkske Space Technology Research Institute, is ferantwurdlik foar de ûntwikkeling, yntegraasje, testen, lansearring en eksploitaasje fan it AYAP-1 romteskip.

It garandearjen fan naadleaze kommunikaasje yn 'e missy is essensjeel foar har sukses. De ekspertize fan Thales Alenia Space yn loft- en romtetechnology sil oan it wurk brocht wurde as se de S-band-transponder leverje, in fitale komponint fan it telemetry-, folgjen- en kontrôlesubsysteem fan 'e AYAP-1. Dizze transponder sil de oerdracht fan krúsjale gegevens werom nei de ierde fasilitearje, wêrtroch wittenskippers en ûndersikers de fuortgong fan it romteskip nau kinne kontrolearje en ûnskatbere weardefolle ynsjoch sammelje.

Thales Alenia Space hat in lofberensber spoarrekord yn it leverjen fan cutting-edge oplossings foar missys foar romteferkenning. Har ynnovative oanpak fan loftfearttechnology hat har in fertroude partner makke foar ferskate romte-ynstânsjes wrâldwiid. Mei dit partnerskip wurdt it stribjen fan Turkije nei romteferkenning fierder fersterke.

Troch gearwurking mei Thales Alenia Space, krijt Turkije tagong ta liedende kennis en foarútgong yn kommunikaasjetechnology. Dizze gearwurking sil net allinich de mooglikheden fan Turkije yn romteûndersyk fersnelle, mar ek ynternasjonale gearwurking stimulearje yn 'e ferkenning fan ús universum.

FAQ:

F: Wat is Thales Alenia Space?

A: Thales Alenia Space is in joint venture tusken Thales en Leonardo, spesjalisearre yn loftfearttechnology.

F: Wat is AYAP-1?

A: AYAP-1 is de earste moanne missy fan Turkije ûnder it AYAP Lunar Research Program.

F: Wat is de rol fan Thales Alenia Space yn 'e missy?

A: Thales Alenia Space sil de S-band-transponder leverje foar it subsysteem foar telemetry, folgjen en kontrôle fan it AYAP-1 romteskip.

F: Wa is ferantwurdlik foar de AYAP-1 missy?

A: Tübitak Uzay, it Turksk Space Technology Research Institute, liedt de ûntwikkeling, yntegraasje, testen, lansearring en eksploitaasje fan it AYAP-1 romteskip.