Texas State Parks binne gear om prime werjeftemooglikheden te bieden foar in ringfoarmige sinnefertsjustering dy't sichtber wêze sil oer de loften fan Texas op 14 oktober. Fanwegen de ferwachte populariteit fan it evenemint sil tagong ta steatsparken op dy dei wurde beheind ta dyjingen dy't foarôf kocht hawwe deipassen of kampearfergunningen. It is wichtich om te notearjen dat in steatparkpas gjin tagong garandearret, dus it is oan te rieden om sa gau mooglik in kamping of deipas te reservearjen om jo plak te befeiligjen.

De ringfertsjustering sil oer Teksas gean fan Midland / Odessa nei Corpus Christi, mei santjin Texas State Parks lâns it paad. In fertsjustering komt foar as de sinne, moanne en ierde yn 'e romte lizze. By in ringfertsjustering liket de moanne wat lytser te wêzen as de sinne, wêrtroch't de yllúzje ûntstiet fan in ring fan fjoer yn 'e loft. De moanne sil de sinne om 10:20 oere op 14 oktober begjinne te blokkearjen, en de ring fan fjoer sil om 11:40 oere sichtber wêze by de grins fan Teksas-Nij-Meksiko.

De fertsjustering sil dan nei it súdeasten reizgje oer de steat, mei de doer fan 'e totaliteit ôfhinklik fan it útsjochpunt. Hoe tichter jo by it paad fan 'e eclipse binne, hoe langer jo kinne genietsje fan 'e ring fan fjoer. It wurdt advisearre om te plannen om betiid te kommen en let te bliuwen by de parken, om't d'r ferkearsfertragingen kinne wêze troch besikers fan oer de steat en it folk. Soargje derfoar dat jo genôch iten, wetter en brânstof bringe yn gefal fan ûnfoarsjoene fertragingen.

By it bywenjen fan 'e eclipse-werjefte yn in Texas State Park, is it wichtich om allinich yn oanwiisde gebieten te parkearjen en fan' e wegen te bliuwen foar feiligens. Parkmeiwurkers sille de besikers oanwize wêr't se fan 'e stoep ôf parkeare kinne as dat nedich is. Derneist biede de parken ranger-liede programma's foar of nei de eklips, dus it is oan te rieden om dizze ynformative en edukative programma's by te wenjen.

Mis dizze unike en spannende kâns net om tsjûge te wêzen fan 'e ringfoarmige sinnefertsjustering yn Texas State Parks. Meitsje jo reservearrings en tariedings betiid om in ûnferjitlike ûnderfining te garandearjen.

