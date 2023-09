Absorbearjende galaxies: Nije ûntdekkingen troch ljochtabsorption

Mei de Hubble-romteteleskoop hawwe astronomen fan it Cosmic Dawn Center in baanbrekkende ûntdekking dien fan in galaxy dy't allinich waarnommen wurde kin troch it ljocht dat it absorbearret ynstee fan útstjit. Dizze galaxy, dy't hast 11 miljard jier yn it ferline leit, makket diel út fan in iere groep dy't letter liket op ús eigen Lokale Groep.

Typysk wurde stjerrestelsels ûntdutsen troch it ljocht dat se útstjitte of reflektearje. As in galaxy lykwols lâns de sichtline leit nei in fierdere, felle ljochtboarne, sil it wat fan it ljocht fan dy boarne absorbearje. Dizze opname komt foar troch gas- en stofdieltsjes dy't tusken de stjerren yn 'e galaxy oanwêzich binne. Troch it spektrum fan 'e eftergrûnljochtboarne te analysearjen, kinne astronomen ûnderskate absorption "gaten" observearje dy't de oanwêzigens fan in foargrûngalaxy sjen litte.

It absorbearre ljocht jout ynformaasje oer de fysike skaaimerken fan 'e absorbearjende galaxy. Yn dit gefal is de ljochte eftergrûnboarne wierskynlik in kwasar, de kearn fan in galaxy mei in supermassive swart gat. Nettsjinsteande de útdagings fan it observearjen fan in galaxy dy't har eigen ljocht útstjit wylst se foar in heldere kwasar steane, hawwe astronomen mei súkses meardere sokke absorbers ûntdutsen.

Yn har meast resinte stúdzje rjochte it team har op in bysûnder reade kwasar dy't swier read waard troch in absorber dy't hast 11 miljard jier lyn leit. Dizze absorber, dy't signifikant mear ljocht absorbearret as oaren, suggerearret dat it in folwoeksen galaxy is dy't ferlykber is mei de Milky Way. Hoewol't se gjin ljochte tsjinhinger fan 'e absorber koenen ûntdekke, ûntdutsen de ûndersikers in oare tichtby lizzende galaxy dy't diel útmeitsje fan 'e iere groep.

De waarnimmings fan it absorbearre ljocht jouwe oan dat it stof yn 'e foargrûn galaxy liket op it stof dat sjoen wurdt yn ús Melkwei en oanbuorjende stjerrestelsels. Dizze fynst smyt ljocht op de gearstalling en aard fan galaxies troch de hiele kosmyske skiednis.

Oer it algemien markeart dizze stúdzje de wichtige rol fan ljochtabsorption by it ûntdekken fan de ferburgen geheimen fan fiere stjerrestelsels. Troch dizze komplementêre metoade te brûken, kinne astronomen ús begryp fan it iere universum en de formaasje fan galaxygroepen útwreidzje.

