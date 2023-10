De takin, wittenskiplik bekend as Budorcas taxicolor, is in fassinearjende en unike soarte fan bovid. Der binne fjouwer ûndersoarten fan takin: de Bûtan takin (B. taxicolor whitei), gouden takin (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor), en Sichuan takin (B. taxicolor tibetana). Dizze skepsels bewenje de alpine sônes en beboske dellingen fan Azië, fariearjend oer Bhutan, Myanmar, noardlik Yndia, sintraal en súdlik Sina en Tibet.

It dieet fan 'e takin bestiet foaral út seizoensbeskikbere fegetaasje, lykas blêden fan beammen en strûken. Se konsumearje ek gers, forbs, en tender twigs yn 'e winter as har foarkommende iten min is. Takins hawwe eigenaardige fysike eigenskippen dy't lykje op in krusing tusken kij, geiten en skiep. Se hawwe moose-like noazen en koarte, stompe skonken dy't har grutte, stompe lichems stypje.

Sawol manlike as froulike takins hawwe wyldebeest-achtige hoarnen dy't út 'e kroan fan har hollen komme en nei boppen kromme. Harren bont fariearret fan griisbrún oant readeftich of sûkeladebrún, ôfhinklik fan de ûndersoarte. Opmerklik hat de gouden takin in ûnderskiedende goudkleurige pels, dy't mooglik it gouden fleece fan 'e Grykske mytology ynspireare hat.

Takins navigearje troch har bercheftige habitats mei har spesjaal oanpaste spjalte hoeven, wêrtroch't se steil en rotsich terrein kinne trochrinne. Yn 'e simmer foarmje se keppels fan oant 300 yndividuen foar paring en oerfloedich iten beskikber. Yn 'e wintermoannen splitten de keppels lykwols op yn lytsere groepen fan sa'n 15 oant 30 bisten. Manlike takins binne typysk iensum, útsein yn it briedseizoen.

Mantsjes markearje har dominânsje troch urine te spuiten op har skonken, boarsten en gesichten, it meitsjen fan in olfaktoryske yndikator foar oare takins. Wylst takins in pear natuerlike rôfdieren hawwe, kinne snie-leoparden op keallen proaije, en rôfdieren lykas luipaarden, tigers, wolven en Aziatyske swarte bearen rjochtsje har soms op folwoeksenen. Takins brûke in hoestgelûd om de keppel te warskôgjen as se gefaar fiele, wat oaren oanmoedigje om yn 'e kreupel te flechtsjen en harsels te ferbergjen.

Spitigernôch wurde alle ûndersoarten fan takin as kwetsber beskôge troch de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Resint ûndersyk jout oan dat har berik lytser wêze kin as earder rûsd, wat suggerearret dat se in hegere risiko hawwe fan bedriging dan yn earste ynstânsje tocht.

