Undersikers ûntwikkelje magnetyske nanopartikels om koolwaterstoffersmoarging yn wetter op te romjen

Neist it bydragen oan 'e klimaatkrisis troch broeikasgassen, stelt it wiidferspraat gebrûk fan koalwetterstoffen, dy't de haadkomponinten fan fossile brânstoffen binne, wichtige miljeu-útdagings foar. Koalwetterstoffen binne de meast oerfloedichste klasse fan organyske fersmoarging op ierde en wurde fûn yn rûge oalje, faak brûkt as brânstoffen foar ferfier en ferwaarming, lykas yn plestik materialen.

Nettsjinsteande it tanimmende bewustwêzen fan 'e ferneatigjende gefolgen fan klimaatferoaring, fertrout de wrâldekonomy noch hieltyd swier op fossile brânstoffen. Neffens in resint papier publisearre yn Advanced Science, bedraacht de wrâldproduksje fan rûge oalje en ierdgas miljarden ton, wat bydraacht oan de frijlitting fan grutte hoemannichten broeikasgassen. Njonken de bekende miljeu-gefolgen hat de wiidweidige oanwêzigens fan mikroplastyske fersmoarging ôflaat fan koalwetterstoffen soargen makke. Mikroplastics binne fûn yn ôfstân gebieten lykas de Arktyske, en sels yn wolken.

It oanpakken fan dizze driuwende kwestje fan plestik fersmoarging en koalwetterstof fersmoarging yn wetter fereasket effektive oplossingen. Wylst ynspanningen wurde dien om fuort te gean fan fossile brânstoffen en alternative opsjes te ûndersykjen foar plestikprodukten, is in betroubere metoade foar it fuortheljen fan koalwetterstoffen út wetter nedich. Aktuele metoaden, lykas skimming en flokkulaasje, kinne allinich gruttere stikken mikroplastyk fuortsmite, wêrtroch lytsere dieltsjes net beynfloede wurde.

Om dit probleem oan te pakken, ûntwikkele in team fan ûndersikers ûnder lieding fan Marcus Halik by Friedrich-Alexander-Universität in universele saneringsmetoade mei superparamagnetyske izerokside nanopartikels (SPION's). Dizze nanopartikels hawwe in grutte fan likernôch 10 nm en hawwe in grut aktyf oerflak. It superparamagnetisme-eigenskip fan 'e SPION's lit se maklik wurde sammele mei in eksterne magneet.

De ûndersikers demonstreare de effektiviteit fan har magnetyske wetterreinigingstechnology troch mei súkses ferskate koalwetterstoffen, ynklusyf oaljes en mikroplastyske dieltsjes, út ferskate wettermonsters te ferwiderjen. De SPION's waarden recycleber fûn en koene meardere kearen brûkt wurde. It is nijsgjirrich dat nei ien syklus fan sanearring, it mingsel fan izeren dieltsjes en plestik ôffal noch toande oalje-absorberende eigenskippen, oertreffend skjinne SPIONs allinnich.

Hoewol d'r noch wat útdagings binne om te oerwinnen, lykas it finen fan in oplossing foar it recyclearjen fan de sammele koalwetterstoffen, is it team fan betinken dat har wurk sil bydrage oan it foarkommen fan it ynkommen fan mikroplastyk en organyske fersmoarging yn oseanen en oare wetterboarnen. Se wurkje ek oan it útwreidzjen fan it oanbod fan pollutants dat de SPION's kinne rjochtsje, ynklusyf anorganyske pollutants. Fierdere ûntwikkeling fan in prototype magnetyske separator en finansjele stipe binne nedich om dizze foarútgong te realisearjen.

Dizze ynnovative oanpak mei magnetyske nanopartikels biedt kânsryk potinsjeel foar it oanpakken fan it wrâldwide probleem fan koalwetterfersmoarging yn wetter. Troch effektive metoaden te ûntwikkeljen om koalwetterstoffen te ferwiderjen en te recyclearjen, kinne wy ​​de gefolgen op it miljeu ferminderje en nei in duorsumer takomst gean.

