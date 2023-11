Nije stúdzje ûntbleatet fassinearjend jachtgedrach fan seeliuwen

In resinte fideo fan in seeliuw dy't fjochtsje tsjin in octopus foar de kust fan Nanaimo, Kanada, hat nij ljocht brocht op it komplekse jachtgedrach fan dizze marine rôfdieren. Lindsay Bryant, dy't geregeld swimt yn it gebiet, stroffele op 'e oangripende moeting. Yn earste ynstânsje misledige it mei de seeliuw dy't yn wat ferwûne wie, begon Bryant de ynteraksje op te nimmen. Pas by it besjen fan de bylden letter realisearre se dat it in yntinse striid wie tusken de seeliuw en in octopus.

Yn 'e fideo dield op YouTube, kin de seeliuw wurde sjoen krêftich mei de octopus slaan, mei help fan ûntwykmanoeuvres om foar te kommen dat se troch de acht earmen fan' e octopus fersneld wurde. Andrew Trites, in marinesûchdierûndersiker oan 'e Universiteit fan Britsk-Kolumbia, ferklearre dat it slikken fan in octopus gehiel in útdaagjende taak is foar seeliuwen. De octopus hat it fermogen om te wjerstean dat se opslokt wurde troch syn earms te brûken om de holle fan 'e seeliuw te gripen, wat mooglik fersmoarging feroarsaket.

Om dit obstakel te oerwinnen, brûke seeliuwen in strategyske jachttechnyk. Trites die bliken dat seeliuwen tagelyk op ien earm fan 'e octopus bite, en genôch krêft útoefenje om in earm ôf te rizen. Dêrmei kinne se de proai forteare sûnder risiko op ferstikking. It is nijsgjirrich dat seeliuwen dizze technyk útfiere op it oerflak fan it wetter, om't se in grutter koppel yn 'e loft kinne generearje as ûnder wetter.

De opmerklike moeting tusken de seeliuw en octopus joech Lindsay Bryant in wirklik unike swimûnderfining. Se neamde it in "ien kear yn 't libben sicht," dielde se de bylden op sosjale media, wêrtroch't sjoggers fongen wurde troch de yntinse striid tusken twa formidabele skepsels fan 'e oseaan.

FAQ:

F: Wêrom bite seeliuwen op ien earm op in stuit by it jacht op octopussen?

A: Seeliuwen bite op ien earm tagelyk om ferstikking te foarkommen. Troch in earm ôf te skuorjen kinne se de proai forteare sûnder it risiko dat de octopus har holle grypt.

F: Wêr fûn de seeleeuw en octopus moeting plak?

A: De moeting barde foar de kust fan Nanaimo, Kanada, by Vancouver Island.

F: Wa hat de fideo opnommen?

A: Lindsay Bryant, dy't regelmjittich swimt yn it gebiet, ferovere de opmerklike bylden fan 'e slach fan 'e seeliuw en octopus.