Undersikers fine oerienkomsten tusken snelle radio-bursts en ierdbevings

Undersikers oan 'e Universiteit fan Tokio hawwe opfallende oerienkomsten ûntdutsen tusken it statistyske gedrach fan it werheljen fan snelle radio-bursts (FRB's) en ierdbevings. FRB's binne yntinsive bursts fan radiogolven dy't fan bûten ús galaxy ûntsteane en typysk in pear millisekonden duorje. Astronomen hawwe lykwols ek bursts waarnommen dy't tûzen kear koarter binne.

De stúdzje útfierd troch astrofysikers Tomonori Totani en Yuya Tsuzuki fan 'e Universiteit fan Tokio analysearre in dataset fan 7000 bursts út trije werheljende FRB-boarnen. De gegevens waarden sammele mei teleskopen lykas it Arecibo-observatoarium yn Puerto Riko en de Fiifhûndert meter Aperture Sferical Telescope yn súdwesten fan Sina. Ien fan 'e boarnen, FRB20121102A, is mear as trije miljard ljochtjierren fuort en wie de earste ûntdutsen FRB-repeater.

De ûndersikers fûnen dat de oankomsttiden fan bursts út FRB20121102A in hege mjitte fan korrelaasje fertoane, mei in protte bursts dy't binnen in sekonde fan elkoar oankommen. Dizze korrelaasje ferdwûn oer langere tiidskalen, mei bursts skieden troch mear as in sekonde willekeurich oankommen. It gedrach is fergelykber mei hoe't ierdbevingen sekundêre neiskokken produsearje nei in tremor, mar wurde ûnfoarspelber as de neiskok ôflevering foarby is.

Fierder ûntdutsen de ûndersikers dat it taryf fan FRB "neiskokken" de Omori-Utsu-wet folget, dy't it foarkommen fan ierdbevingsnetzkoks op ierde karakterisearret. Se fûnen dat elke burst in 10-50% kâns hie om in neiskok te produsearjen, ôfhinklik fan syn boarne. Ynteressant bleau de kâns konstant sels as de FRB-aktiviteit ynienen yn in bepaalde ôflevering tanommen.

Wylst d'r in grut ferskil is tusken FRB's en ierdbevings - de enerzjy fan tiid-korrelearre FRB's binne folslein unkorrelearre - de ûndersikers skriuwe dizze diskrepânsje oan it beheinde dynamyske berik yn FRB-gegevens yn ferliking mei ierdbevings.

Dizze befinings bouwe op earder ûndersyk fan astronomen yn Sina yn 2018, dy't oantoand dat de enerzjyferdieling fan FRB's kin wurde beskreaun mei de ierdbevingswet fan Gutenberg-Richter.

It ûndersyk iepenet wegen foar fierdere ferkenning nei de eigenskippen fan nukleêre matearje yn neutroanenstjerren, dy't ynsjoch kinne jaan oer de oarsprong fan FRB's. De stúdzje waard publisearre yn 'e Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

boarnen:

- Undersikers fan 'e Universiteit fan Tokio fine oerienkomsten tusken snelle radio-bursts en ierdbevings

- Moanlikse meidielings fan 'e Royal Astronomical Society