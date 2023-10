Bright Transient Survey (BTS) Bot-operearre teleskopen Untdek, befêstigje en klassifisearje nije supernova

In groep wittenskippers en astronomen hawwe in wichtige trochbraak makke yn 'e stúdzje fan supernova's troch mei súkses te brûken keunstmjittige yntelliginsje (AI) en technologyen foar masine learen. De astronomen brûkten it botprojekt Bright Transient Survey (BTS) as ûnderdiel fan in breder inisjatyf foar it observearjen en klassifisearjen fan supernova's dy't in bepaald nivo fan helderheid oertreffe.

De BTSbot, ûntwikkele troch studinten en fakulteiten oan 'e Northwestern University, koe in supernova yn real-time identifisearje en klassifisearje, wêrtroch't de needsaak foar minsklike yntervinsje elimineare om it evenemint te befêstigjen. Troch de "minsklike middenman" te ferwiderjen, jout de bot ûndersikers mear tiid om it himelske barren te analysearjen.

Assistint heechlearaar Adam Miller fan 'e Northwestern University spruts it belang fan dizze ûntwikkeling út, en stelde dat fierdere ferfining fan modellen de bot ynskeakelje koe om spesifike subtypen fan stellare eksploazjes te isolearjen. Dit soe de stúdzje fan kosmyske eksploazjes signifikant ferbetterje en bydrage oan 'e ûntwikkeling fan nije hypotezen om har oarsprong te ferklearjen.

Wylst guon yndividuen har soargen hawwe útsprutsen oer de ferfanging fan minsken troch AI, beklamme Miller dat it úteinlike doel ferhege effisjinsje is. It BTS-projekt, dat begon yn 2018, hat no in grutte database fan tsientûzenen supernovae. Mei dizze gegevens kinne it team it fermogen fan 'e bot traine en ferbetterje om it proses fan ûntdekking en klassifikaasje te automatisearjen.

De suksesfolle tapassing fan AI en masine learen op dit fjild markearret in wichtige foarútgong yn astronomysk ûndersyk. Mei de BTS-bot-oandreaune teleskopen dy't gearwurkje, binne de ûntdekking en klassifikaasje fan nije supernova's no effisjinter dan ea earder.

– Definysje fan Supernova: In supernova is in krêftige eksploazje dy't bart oan 'e ein fan' e libbenssyklus fan in stjer, wat resulteart yn 'e frijlitting fan in enoarme hoemannichte enerzjy en de foarming fan nije eleminten.

- Definysje fan AI: Keunstmjittige yntelliginsje ferwiist nei de ûntwikkeling fan kompjûtersystemen dy't by steat binne om taken út te fieren dy't typysk minsklike yntelliginsje fereaskje, lykas fisuele waarnimming, spraakherkenning en beslútfoarming.

- Definysje fan Machine Learning: Masine learen is in subset fan AI dy't it brûken fan algoritmen omfettet om kompjûters yn te skeakeljen om te learen fan en gegevens te ynterpretearjen sûnder eksplisite programmearring.

