Supermassive swarte gatten feed flugger as ferwachte, stúdzje fynt

Gearfetting:

In team fan wittenskippers hat ûntdutsen dat supermassive swarte gatten in earder ûnbekende "leveringstsjinst" kinne hawwe dy't har gas en stof foarsjocht om te konsumearjen op in folle flugger taryf dan earder tocht. Dizze befiningen kinne ynsjoch jaan yn hoe't dizze kosmyske titanen omlizzende materiaal konsumearje en de evolúsje fan galaxies beynfloedzje. It ûndersyk, basearre op 3D-simulaasjes mei hege resolúsje, die bliken dat swarte gatten gas en stof kinne konsumearje binnen in kwestje fan moannen, ynstee fan oer hûnderten of tûzenen jierren. Dit rappe fiedingsproses kin de rappe fluktuaasjes ferklearje dy't yn guon quasars wurde waarnommen, dy't de heldere sintra binne fan aktive stjerrestelsels. De simulaasjes lieten ek sjen dat it binnenste diel fan 'e accretion skiif, dêr't it grutste part fan' e quasar ljocht komt út, wurdt ferneatige en dan oanfolle, wat oanjout in mear chaotysk feeding omjouwing. Derneist kin de ôfstimming fan 'e akkresjeskiven mei de rotaasje fan' e swarte gat, earder oannommen troch wittenskippers, miskien net krekt wêze, wat liedt ta in opnij ferbylde begryp fan it fiedingsproses fan supermassive swarte gatten.

Supermassive swarte gatten, dy't massa's miljoenen of miljarden kearen hawwe dy't fan 'e sinne hawwe, wenje yn' e sintra fan 'e measte stjerrestelsels. As se omjûn binne troch oanlûkingsskiven makke fan gas en stof, jouwe se kwasaren oan, de ekstreem ljochte sintra fan aktive stjerrestelsels. De dynamyk fan it fiedjen fan swarte gaten hat in sintrale fraach west yn 'e oanwinstskiiffysika, om't it begripen fan hoe't gas it swarte gat berikt, ynsjoch soe jaan yn' e langstme en helderheid fan 'e skiif. Simulaasjes mei hege resolúsje mei de Summit-superkomputer hawwe iepenbiere dat it draaien en skuorjen fan 'e akkresjeskiif feroarsake troch de spin fan it swarte gat resulteart yn' e splitsing fan 'e skiif yn ynderlike en eksterne "subdisks". It swarte gat begjint syn miel troch it gas en stof yn 'e ynderlike skiif op te brekken, wylst matearje fan 'e bûtenste skiif de gatten dy't efterlitten opfolje. Dit proses fan iten, oanfoljen en wer iten kin oer in kwestje fan moannen foarkomme, wat liedt ta in folle flugger fiedingsrate dan earder rûsd.

De simulaasjes fan it team daagje ek de oanname út dat de accretion-skiven binne ôfstimd mei de rotaasje fan it swarte gat. Gas dat dizze swarte gatten fiedt, wit net needsaaklik de rotaasje fan it swarte gat, wat liedt ta in mear turbulente en rommelige omjouwing. It Lense-Thirring-effekt spilet in wichtige rol yn dit proses, wêrtroch't de accretion-skiven wobbelje en de binnenregio rapper draait. De warping fan it skiifsysteem liedt ta botsingen tusken gas út ferskate regio's, driuwt materiaal tichter by it swarte gat en liedt úteinlik de skiif te splitsen. De binnen- en bûtenskiven evoluearje dan apart en ûntwikkelje ferskate wobbels, dy't lykje op de ringen fan in gyroscoop ynstee fan in draaiende plaat.

Dizze nije ynsjoch yn feedsnelheden foar swarte gaten en de dynamyk fan accretion-skiven kinne gefolgen hawwe foar it begripen fan galaxy-evolúsje en it gedrach fan quasars. Se daagje eardere teoretyske modellen út en markearje de needsaak foar fierder ûndersyk en observaasjes om de komplekse prosessen folslein te begripen dy't foarkomme om supermassive swarte gatten yn it universum.

boarnen:

- Scientific American - "Supermassive swarte gatten binne grutte dikke pesten"

- Northwestern University - "Supermassive swarte gatten binne sa'n drag by mealtimes"