Yn in resinte stúdzje troch ûndersikers oan 'e Universiteit fan Witwatersrand hawwe geogemyske analyzes en datearring fan ynklúzjes yn diamanten ljocht op' e formaasje en migraasje fan it âlde superkontinint Gondwana. De befinings jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e komplekse prosessen dy't it ierdoerflak foarmje.

De co-auteur fan 'e stúdzje, Karen Smit, ferklearre dat de diamanten foarmen op grutte djipten ûnder Gondwana doe't it superkontinint de Súdpoal bedekte, tusken 650-450 miljoen jier lyn. De hostrotsen nei de diamanten waarden driuwend tidens diamantfoarming, en ferfierden subdukt mantelmateriaal lykas de diamanten sels. Dit materiaal droech doe by oan de groei fan it superkontinint fan ûnderen ôf.

Doe't Gondwana sawat 120 miljoen jier lyn begon te brekken, waarden de diamanten, mei lytse ynklúzjes fan 'e hostrots, nei it ierdoerflak brocht troch heftige fulkaanútbarstings. Dizze útbarstings, dy't plakfûn yn it hjoeddeiske Brazylje en West-Afrika, falle gear mei de lokaasjes fan 'e kontinintale fragminten fan Gondwana. Dit suggerearret dat de diamanten migrearren mei ferskate dielen fan it superkontinint doe't it ferspriede, en waarden "lym" oan har respektive basen.

De stúdzje docht bliken dat de diamanten wiidweidich fertikaal en horizontaal binnen de ierde reizgen, en folgje de formaasje en evolúsje fan it superkontinint. Dizze komplekse skiednis wiist ek op in potinsjele nije modus fan kontinintgroei, om't relatyf jong materiaal oan 'e woartels fan' e âlde kontinintale fragminten oanlutsen waard, dikke en laske se tegearre.

Diamanten spylje in unike rol by it begripen fan de geologyske prosessen fan 'e ierde fanwegen har sterkte en duorsumens. Se binne ien fan 'e pear mineralen dy't de âlde syklusen fan skepping en ferneatiging kinne oerlibje en opnimme dy't ferbûn binne mei superkontininten.

De befinings fan 'e stúdzje biede ek ynsjoch yn plaattektonika en djippe geologyske prosessen. Superkontininten, lykas Gondwana, kinne ynfloed op djippe oseanyske plaatsubduksje, in wichtige bestjoerder fan plaattektonyk. It begripen fan dizze prosessen hat útdaagjend west, mar de analyze fan âlde diamanten jout in direkt finster yn 'e djippe wurking fan' e ierde en har relaasje mei de superkontinintsyklus.

