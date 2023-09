NASA-boude broeikasgasdetektor foar Carbon Mapper Initiative Nears lansearring

NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) hat in state-of-the-art imaging spektrometer ûntwikkele dy't is ûntworpen om broeikasgassen metaan en koaldiokside út 'e romte te mjitten. Dit ynstrumint is in stap tichter by lansearring ferpleatst nei't it waard levere oan Planet Labs PBC yn San Francisco.

De ôfbyldingsspektrometer is ûnderdiel fan it Carbon Mapper-inisjatyf ûnder lieding fan de non-profit organisaasje Carbon Mapper. It sil de organisaasje tastean om metaan- en koalstofdiokside-boarnen te identifisearjen en te mjitten, spesifyk rjochte op "super-emitters", dy't ferantwurdlik binne foar in signifikant diel fan 'e wrâldwide broeikasgasemissies.

De koalysje fan Carbon Mapper, besteande út Carbon Mapper, JPL, Planet, it California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University, en de Universiteit fan Arizona, wurket gear yn dizze publike-privee ynspanning om gegevens te sammeljen oer broeikasgasemissies .

De imaging spektrometer wurket troch it mjitten fan de golflingten fan ljocht reflektearre troch it ierdoerflak en opnomd troch gassen yn 'e sfear. Ferskillende gassen absorbearje ferskate wellenlangen fan ljocht, en meitsje in unike spektrale "fingerprint" dy't de ôfbyldingsspektrometer kin identifisearje. Dit soarget foar krekte mjitting en kwantifikaasje fan broeikasgassen.

Foarôfgeand oan yntegraasje yn in Tanager-satellyt ûntworpen troch Planet, ûndergie de spektrometer strange testen by JPL om syn wjerstân te garandearjen yn 'e ekstreme omstannichheden fan romte. De suksesfolle tests omfette it ûnderwerp fan 'e spektrometer oan heftige trillings en ekstreme temperatueren. In stekproef fan metaan waard ek brûkt om it foltôge ynstrumint te testen yn in fakuümkeamer, wêrtroch in dúdlike spektrale fingerprint fan it gas produsearre.

De lansearring fan 'e satellyt, mei de yntegreare ôfbyldingsspektrometer, is pland foar begjin 2024. It inisjatyf fan Carbon Mapper is fan doel de gegevens te brûken dy't sammele binne troch dit ynstrumint tegearre mei oare besteande ynstruminten, lykas NASA's Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) spektrometer op it International Space Station, om in wiidweidich ûndersyk te leverjen fan puntboarne broeikasgassen útstjit wrâldwiid.

Dizze gearwurking tusken regearing, filantropy en yndustry is in foarbyld fan hoe't ynnovative oanpak kin liede ta útsûnderlike mooglikheden mei it potinsjeel foar globale ynfloed.

