Sinneblommen hawwe ús ieuwenlang ferovere mei har opmerklike fermogen om de sinne fan 'e moarn oant de skemer te folgjen. Dit gedrach, bekend as heliotropisme, is al lang in boarne fan yntriges, mar de ûnderlizzende wittenskip der efter is ûngrypber bleaun. In baanbrekkende stúdzje útfierd troch Stacey Harmer en har team oan 'e Universiteit fan Kalifornje Davis is lykwols begon om de kompleksiteiten fan dit ferskynsel te ûntdekken.

Jierrenlang leauden ûndersikers dat sinneblommen nei ljochtboarnen ferhuze mei in ljocht-ôfhinklike antwurdpaad neamd de fototropyske antwurd. Dit meganisme omfettet de deteksje fan blau ljocht troch proteïnen neamd phototropins, dy't dan it bûgen fan 'e groeiende tip fan' e sinneblom nei it ljocht trigger. It waard tocht dat it de primêre bestjoerder fan heliotropisme wie.

Harmer en har kollega's ûntdutsen lykwols dat it ferhaal net sa ienfâldich is. Troch it fergelykjen fan patroanen fan genaktiviteit yn sinneblommen ûnder kontroleare laboratoariumbetingsten mei dy yn in natuerlike omjouwing, fûnen se dat allinich in lytse subset fan genen ferantwurdlik foar fototropyske bûging signifikante feroaringen eksposearre yn reaksje op 'e beweging fan' e sinne.

Unferwachts ûntdutsen de ûndersikers ek de aktivearring fan oare ljocht-antwurdsystemen, benammen it skaadfermijdingssysteem. Dit systeem detektearret fier-read ljocht gewoanlik fûn yn skaadgebieten en waard waarnommen om aktyf te wêzen oan 'e westkant fan' e sinneblomstam yn 'e iere moarns oeren doe't de sinne noch yn it easten wie. Dizze iepenbiering hat ljocht skine op 'e yngewikkelde meganismen dy't ûnderlizzende sinneblombeweging.

Derneist hat de stúdzje die bliken dat sinneblommen de sinne noch kinne folgje, sels as ien of mear ljochttriggers ôfwêzich binne. Dit suggerearret dat meardere systemen gearwurkje om de heliotropyske reaksje te garandearjen, in feiligensnet te leverjen om sinneblommen te lieden yn har deistige dûns mei de sinne.

"Us befinings bestride eardere oannames oer plantgedrach en oanpassing," seit Harmer. "It fermogen fan 'e sinneblommen om ferskate molekulêre paden te brûken om har folchbewegingen te begjinnen en te behâlden, markeart de opmerklike kompleksiteit fan dit proses."

Dit ûndersyk ferdjippet net allinich ús begryp fan in goed waarnommen natuerferskynsel, mar iepenet ek nije wegen fan ferkenning yn plantbiology. De stúdzje, publisearre yn PLOS Biology, makket it paad foar fierdere ûndersiken nei de fassinearjende wrâld fan sinneblommen en har unike relaasje mei sinneljocht.

FAQ:

F: Wat is heliotropisme?

A: Heliotropisme is it gedrach fan sinneblommen om de beweging fan 'e sinne fan east nei west de hiele dei te folgjen.

F: Wat is de fototropyske reaksje?

A: De fototropyske reaksje is in ljocht-ôfhinklike paad yn planten, trigger troch de deteksje fan blau ljocht, dat feroarsaket it bûgen fan 'e plant nei de ljochtboarne.

F: Wat is it systeem foar foarkommen fan skaad?

A: It skaadfermijdingssysteem is in ljocht-antwurdsysteem yn planten dat fier-read ljocht detektearret, typysk fûn yn skaadgebieten, en triggert spesifike groei-antwurden.

F: Hoe folgje sinneblommen de sinne, sels as ljochttriggers ôfwêzich binne?

A: De stúdzje suggerearret dat sinneblommen fertrouwe op meardere systemen om heliotropyske reaksje te garandearjen, wêrtroch't se de sinne kinne folgje, sels as ien of mear ljochttriggers ûntbrekke.