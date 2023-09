Astronomen observearje dat sinne-like stjer ferskate kearen konsumearre wurdt troch Black Hole

Astronomen fan 'e Universiteit fan Leicester hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke fan in swart gat dat in stjer op in repetitive manier konsumearret. Dit ûngewoane barren, dat sa'n 500 miljoen ljochtjierren fuort barde, resultearre yn reguliere útbarsten fan ljochtheid mei yntervallen fan sawat 25 dagen. Dizze fynst daagt it tradisjonele begryp fan tij-fersteuringseveneminten út, dy't gewoanlik barre as in swart gat in stjer opslokt.

De stjer, neamd Swift J0230, eksposearre in ûnferwacht patroan fan gedrach. Ynstee fan ferdwine nei't se foar in part konsumearre wie, ûnderfûn de stjer yntinsive strieling foar in perioade fan sân oant 10 dagen foardat hy ynienen útbluste. Dit patroan werhelle sawat elke 25 dagen. De ûndersikers beskreau Swift J0230 as in "foar in part fersteurde stjer", in unike tafoeging oan 'e klasse fan stjerren beynfloede troch swarte gatten.

De haadauteur fan 'e stúdzje, Dr. Phil Evans fan' e Universiteit fan Leicester's School of Physics and Astronomy, sei: "Dit is de earste kear dat wy in stjer sjoen hawwe lykas ús sinne werhelle wurde fersnippere en konsumeare troch in lege massa swart gat." De waarnimmings suggerearje dat de stjer, fergelykber yn grutte as ús sinne, in elliptyske baan folget om in relatyf lyts swart gat, en skatte syn massa fan 10,000 oant 100,000 kear dy fan 'e sinne.

Berekkeningen jouwe oan dat tidens it proses materiaal dat lykweardich is oan trije ierden út 'e sfear fan 'e stjer wurdt helle en ferwaarme as it yn it swarte gat dûkt. Dit genereart yntinsive temperatueren fan om de 2,000,000 graden Celsius, wat resulteart yn de útstjit fan in flinke hoemannichte röntgenstraling. Dizze röntgenstralen waarden yn earste ynstânsje ûntdutsen troch NASA's Neil Gehrels Swift Observatory.

Dizze ûntdekking is in wichtige bydrage oan ús begryp fan swart gat en stjer ynteraksjes. It jout ynsjoch yn 'e komplekse dynamyk fan it fersoargjende proses en markearret it ferskaat oan útkomsten. Fierder ûndersyk kin ljocht skine oer de ûnderlizzende meganismen en de lange termyn effekten fan sokke ynteraksjes.

boarnen:

- The Guardian (net opnommen yn 'e ynhâld fanwegen lingte)