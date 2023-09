Foarútgong yn Mass Spectrometry Imaging Aktivearje subcellular kwantitative analyze

Subsellulêre kwantitative analyze hat lang in doel west fan massaspektrometrie-ôfbylding (MSI), mar waard earder tocht dat se net te berikken wiene. Resinte foarútgong yn technology hawwe it lykwols mooglik makke om absolute kwantifikaasje op organelnivo te berikken fia MSI, tanksij de ûntwikkeling fan nano-sekundêre ionmassaspektrometry (nanoSIMS).

MSI is al tsientallen jierren brûkt om molekulêre komposysje en ferdieling oer weefsels en komplekse samples te ûndersykjen. Tradysjonele MSI is lykwols typysk beheind ta kwalitative analyse en romtlike resolúsje op mikrometernivo, wêrtroch it lestich is om subsellulêre prosessen folslein te begripen.

Yn 'e ôfrûne jierren hawwe foarútgong yn technologyen foar massaspektrometry en ynnovative oanpak subsellulêre-basearre analyzes ynskeakele mei ekstreem hege romtlike resolúsje. Dit is mooglik makke troch it brûken fan nanoSIMS, in technyk dy't sekundêre ionmassaspektrometry kombineart mei nanoskaal-ôfbylding mei hege resolúsje.

NanoSIMS makket it mooglik foar de direkte fisualisaasje en kwantifikaasje fan yndividuele molekulen binnen subcellular compartments. It biedt ûndersikers de mooglikheid om absolute kwantitative analyzes op it organellenivo út te fieren, en soarget foar in mear wiidweidich begryp fan subcellulêre prosessen.

Mei dizze technology kinne wittenskippers no de ferdieling en dynamyk fan molekulen binnen sellen studearje en ynsjoch krije yn sellulêre prosessen op in detailnivo dat earder net te berikken wie. Dizze trochbraak hat it potensjeel om ús begryp fan sellulêre funksje te revolúsjonearjen en by te dragen oan foarútgong op fjilden lykas medisinen, biogemy, en selbiology.

Oer it algemien hat de ûntwikkeling fan nanoSIMS ús tichterby brocht oan it berikken fan subsellulêre kwantitative analyze fia massaspektrometrie-ôfbylding. It biedt in kânsryk ark foar it unraveljen fan de kompleksiteiten fan sellulêre prosessen en hat it potensjeel om wichtige foarútgong te riden yn ferskate wittenskiplike dissiplines.

