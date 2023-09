In blik yn it tsjuster: NASA's ShadowCam ûntbleatet ferburgen krater op 'e moanne

NASA hat in opmerklik byld makke fan in lang ferburgen krater op 'e moanne mei in kombinaasje fan foto's fan twa ferskillende kamera's. De krater, bekend as Shackleton Crater, sit yn 'e moanne súdpoal, dêr't allinnich de heechste richels en toppen sinneljocht krije troch de tilt fan 'e moanne. Dizze regio, meast yn tsjuster omhuld, biedt kânsen foar "kâlde fellen" wêr't wetter of iis mooglik ferburgen foar de sinne kinne bestean.

Shackleton Crater is in enigmatysk ryk dat wittenskippers graach fierder ûndersykje, om't it in ideaal plak liket te wêzen foar de oanwêzigens fan wetter yn 'e foarm fan iis. It middelste diel fan 'e krater ûnderfynt ekstreem lege temperatueren, net boppe -173 °C (of -280 °F). As wetterdamp dy't ûntstiet út in âlde komeetbotsing oanwêzich is, soe it wierskynlik beferzen wêze, mooglik ferburgen ûnder it oerflak.

Om de mooglikheid te ûndersiikjen fan wetteriis fan 'e moanne, plannen Sineeske astronomen in mini-fleanende sonde yn te setten om yn 2026 de Shackleton-krater te boarjen. Yn 'e tuskentiid brûkt NASA in spesjalisearre apparaat, bekend as ShadowCam, om yn it ivige tsjuster te sjen.

ShadowCam, lansearre op in Koreaanske moannesatellyt yn augustus 2022, is mear dan 200 kear mear ljochtgefoelige yn skaadgebieten yn ferliking mei oare moannekamera's. It vangt bylden fan it tsjustere moanneflak troch it brûken fan "ierdshine", dat is sinneljocht reflektearre fan ús planeet, en ferljochtet de moanne. Derneist brûkt it sinneljochtrefleksjes fan 'e moannebergen en richels.

ShadowCam stiet lykwols foar útdagings by it ôfbyldzjen fan ljochte gebieten fanwegen tefolle sêding. Om dit te oerwinnen hat it ShadowCam-team in oplossing betocht troch in byldmozaïek te meitsjen. Troch oerbeljochte regio's te ferfangen troch foto's fan oare moannekamera's yn in baan, ûntstiet in wiidweidige fisuele kaart fan it terrein en geologyske skaaimerken fan sawol de helderste as tsjusterste dielen fan 'e moanne.

Dizze adembenemende iepenbiering markeart in wichtige stap nei it begripen fan 'e mystearjes hâlden yn' e tsjustere útsparrings fan 'e moanne. Mei elke kamera optimalisearre foar spesifike ljochtomstannichheden, meitsje kombineare ôfbyldings in ungewoane werjefte fan moannetopografy en funksjes. NASA's ShadowCam giet troch mei har missy om de geheimen te ûntdekken dy't ferburgen leine yn 'e djipten fan ús oanbuorjende satellyt.

Definysjes:

1. Shackleton Crater: In krater leit yn de moanne súdpoal, gefoelich foar skaadgebieten en potinsjele wetter-iis habitat.

2. ShadowCam: In spesjalisearre kamera lansearre troch NASA te fangen bylden fan tsjustere gebieten fan 'e moanne mei help fan ierdske en sinneljocht refleksjes.

boarnen:

- Oarspronklik artikel: NASA

- Definysjes út algemiene kennis