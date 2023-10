Juno Spacecraft ûntbleatet prachtige bylden fan Jupiter's Moons

NASA's Juno-romteskip hat adembenemende bylden makke fan Jupiter's moanne, Io, dy't har fulkaanaktiviteit sjen litte. Io, it meast fulkanyske himellichem fan it sinnestelsel, stiet bekend om syn konstante eksploazjes en is de binnenste moanne fan Jupiter. Juno, dy't Jupiter en syn moannen al mear as sân jier bestudearret, hat koartlyn syn 55e baan foltôge, wêrby't er close-up bylden fan Io krige.

Juno's bylden ferbyldzje Io's pockmarked fulkanyske oerflak, mei 15 frames dy't ferskate regio's fan 'e moanne sjen litte. Fongen troch Jason Perry fan 'e Universiteit fan Arizona, litte dizze bylden ek fulkanyske pluimen tichtby de boaiem fan' e frames sjen. It romteskip kaam sa ticht as 7,260 kilometer oan it oerflak fan Io, wat wittenskippers in detaillearre blik joech op de yntrigearjende geologyske skaaimerken fan 'e moanne.

De fulkanyske aktiviteit fan Io komt fan tijferwaarming dy't feroarsake wurdt troch de konstante stretching fan 'e moanne troch Jupiter syn krêftige swiertekrêft. Wittenskippers skatte dat mear as 150 fulkanen op Io op elk momint aktyf útbarste. De gegevens sammele troch Juno sille bydrage oan it begryp fan Io's fulkanyske prosessen en helpe by it plannen fan takomstige misjes om de moannen fan it bûtenste sinnestelsel te ferkennen.

Yn earste ynstânsje ûntworpen foar 32 banen, late Juno syn opmerklike prestaasje ta in missyferlinging oant 2025. Dizze útwreide operaasjes kinne Juno syn ferkenning fan Jupiter's moannen trochsette, wêrtroch't weardefolle ynsjoch yn 'e gearstalling en aktiviteit fan dizze fiere wrâlden. De bylden krigen troch Juno sille tsjinje as in weardefolle boarne foar kommende misjes lykas NASA's Europa Clipper, ynsteld om yn 'e heine takomst te lansearjen, en de European Space Agency's Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), pland om Europa, Ganymede, en Callisto te ferkennen yn begjin 2030s.

