Astounding ôfbylding fêstlein troch NASA's DSCOVR satellyt toant Annular Solar Eclipse fan in miljoen milen fuort

NASA's EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) imager, oan board fan 'e DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) satellyt, hat in prachtich byld fan in ringfoarmige sinnefertsjustering fan in miljoen milen fuort. De ôfbylding lit in fertsjustere gebiet oer de Feriene Steaten sjen, feroarsake troch it skaad fan 'e moanne doe't er tusken de ierde en de sinne trochgie.

DSCOVR, dy't tegearre wurdt eksploitearre troch NASA, NOAA, en de US Air Force, waard lansearre troch SpaceX yn 2015. Syn primêre missy is te kontrolearjen sinnewynen foar romte waarsizzings, mar it fange ek bylden fan ierde. De satellyt leit op Lagrange Point 1, in gravitasjoneel stabyl gebiet sa'n miljoen kilometer fan 'e ierde ôf.

In ringfoarmige sinne-fertsjustering fynt plak as de ierde, moanne en sinne alignearje op in manier dy't in moanneskaad en in "ring fan fjoer" makket. Oars as in totale sinnefertsjustering dêr't de moanne de sinne folslein blokkearret, bedekt de moanne by in ringfoarmige sinnefertsjustering de skiif fan 'e sinne mar foar in part, wêrtroch't in heldere ring der omhinne ûntstiet. Dit ferskynsel wurdt faak beskreaun as de "ring fan fjoer."

It hichtepunt fan 'e ringfoarmige sinne-fertsjustering wie allinnich sichtber lâns in smelle band dy't him oer njoggen Amerikaanske steaten rûn, fan Oregon oant Teksas. Ek dielen fan Sintraal- en Súd-Amearika koene it barren bywenje. It feilich besjen fan 'e eclipse easke it gebrûk fan spesjale glêzen of sjoggers.

It byld fêstlein troch de EPIC-imager biedt in unyk en adembenemend perspektyf fan 'e ringfoarmige sinne-fertsjustering, en toant de ongelooflijke skientme en himelske wûnders fan ús universum.

boarnen:

- NASA

- NOAA

- Amerikaanske loftmacht