Nije ynsjoch yn Actin Wave Propagation: Unraveling the Mechanism Behind Cell Movement

Actin filaments spylje in krúsjale rol yn it cytoskelet fan eukaryote sellen, beynfloedzjen sel foarm, polariteit, en beweging. Resint ûndersyk hat fassinearjende ynsjoggen ûntdutsen yn it ferskynsel fan "actinwellen" - welle-like dynamyk fan actin-filaminten dy't binnen sellen propagearje - ljocht skine op 'e ûnderlizzende arsjitektuer en meganisme efter selbeweging.

Earder wie it bekend dat actinwellen foarkomme yn ferskate seltypen en binne belutsen by prosessen lykas selmigraasje, adhesion, cytokinesis en neurogenesis. It krekte meganisme wêrmei't dizze weagen propagearje bleau lykwols ûnbekend.

In team fan ûndersikers ûnder lieding fan Günther Gerisch en Marion Jasnin oan it Max Planck Institute of Biochemistry yn Martinsried, Dútslân, brûkte avansearre ôfbyldingstechniken om actinwelle-propagaasje yn Dictyostelium-sellen te studearjen. Troch in situ kryo-elektroanen tomografy en cryo-fokusearre ionbeam sample tarieding, krige it team hege resolúsje 3D fisualisaasje fan actin aaiwiten yn harren memmetaal sellulêre omjouwing.

Harren befiningen die bliken dat actinwellen propagearje troch in meganisme wêrby't actinpolymerisaasje stimulearre wurdt troch proteïnen neamd it Arp2/3-kompleks. Dizze polymerisaasje liedt ta it ôfbrekken fan nije filaminten út besteande. Wichtich, de ûndersikers observearre dat filament nucleation, yn stee fan elongation, liket te wêzen it primêre meganisme driuwt welle propagation.

Fierder, troch it bestudearjen fan 'e organisaasje fan actine-tûken en har relaasje mei it substraat-oansletten selmembraan dêr't de weagen op propagearje, ûntduts it team dat it Arp2/3-kompleks de filamentkearn nei it membraan begeunst. Memmefilaminten groeie foar in grut part parallel oan it membraan, wylst dochterfilaminten it membraan rjochtsje.

Dizze observaasjes liede ta it foarstel fan in nij meganisme foar golfprogression. Actin-polymerisaasje wurdt stimulearre by it membraan troch faktoaren lykas VASP, dy't gearwurket mei it Arp2/3-kompleks om de filaminten te produsearjen wêrfan fertakking foarkomt. As de welle propagearret, wurde nije generaasjes filaminten en tinte-like arrays foarme, dy't bydrage oan 'e oardere foarútgong fan it actin-netwurk.

Dizze befiningen jouwe weardefolle ynsjoch yn it yngewikkelde proses fan aktinwelle-propagaasje en drage by oan ús begryp fan selbeweging. Fierder ûndersyk op dit fjild kin nije mooglikheden ûntsluten foar therapeutyske yntervinsjes dy't rjochte binne op sellulêre prosessen dy't ôfhinklik binne fan actindynamyk.

