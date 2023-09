Darmmikrobiom keppele oan bonkensûnens en risiko foar osteoporose, stúdzje lit sjen

In resinte stúdzje suggerearret dat ús darmmikrobiom in rol kin spielje yn ús bonkensûnens en helpt it risiko fan osteoporose en fraktueren te foarkommen. De stúdzje, publisearre yn Frontiers in Endocrinology, ûndersiket it fjild fan "osteomikrobiology" en har potensjeel om darmmikrobiomen te feroarjen foar bettere bonkensûnens.

Undersikers fan Hebrieusk SeniorLife en Hinda en Arthur Marcus Ynstitút foar Aging Research yn 'e FS hawwe in stúdzje útfierd oer âldere manlju om modifisearjende faktoaren te identifisearjen dy't bydrage oan skeletale sûnens. Mei help fan ôfbyldings mei hege resolúsje fan 'e earm en skonk fûnen se dat bepaalde baktearjes negative assosjaasjes hienen mei bonkensûnens yn âldere folwoeksenen.

Ien fan 'e baktearjes, Akkermansia, is keppele oan obesitas, wylst Clostridiales-baktearje DTU089 mear oerfloedich is yn persoanen mei legere fysike aktiviteit en proteïne-yntak. Eardere ûndersiken hawwe ferbinings fêststeld tusken proteïne-yntak, fysike aktiviteit, en skeletale sûnens.

De stúdzje identifisearre patroanen dy't oanjouwe dat in gruttere oerfloed fan bepaalde mikrobiota assosjeare is mei slimmer maatregels fan bonkentichtens en mikroarsjitektuer. De ûndersikers stelle fierdere stúdzjes foar om de relaasjes te ûndersykjen tusken spesifike baktearjesoarten yn 'e darm en skeletale yntegriteit. Se binne ek fan doel om funksjonele paden te identifisearjen dy't beynfloede wurde troch dizze baktearjes dy't ynfloed kinne hawwe op bonkensûnens.

Hoewol it te betiid is om te konkludearjen oft baktearjende organismen sels direkte effekten hawwe op skeletale sûnens, suggerearje de befinings dat it darmmikrobiom in doel kin wêze foar it beynfloedzjen fan skeletale sûnens yn 'e takomst. Bepaalde baktearjes yn 'e darm kinne liede ta lege nivo's fan ûntstekking, dy't ynfloed kinne op bonkensûnens.

Begryp fan 'e relaasje tusken it darmmikrobiom en bonkensûnens kin bydrage oan' e ûntwikkeling fan yntervinsjes om osteoporose en fraktueren te foarkommen. Fierder ûndersyk op dit fjild kin ynsjoch leverje yn potinsjele therapeutyske oanpak foar it ferbetterjen fan bonkensûnens basearre op it manipulearjen fan it darmmikrobiom.

boarnen:

- Frontiers yn endokrinologystúdzje: [Boarnamme ynfoegje, sitaat]

– Douglas P. Kiel, senior wittenskipper by it Marcus Institute