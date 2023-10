Muttermikrobiota spilet in krúsjale rol yn fetale ûntwikkeling, stúdzjes sjen litte

Yn in resinte Finske stúdzje publisearre yn BMC Biology, hawwe ûndersikers signifikante ferskillen ûntdutsen yn genaktiviteit yn 'e fetale darm, harsens en placenta ôfhinklik fan' e mikrobiota fan 'e mem en de ferbiningen dy't troch har produsearre binne. Dizze befiningen jouwe bewiis dat de mikrobiota fan 'e mem krúsjaal is foar de ûntwikkeling en sûnens fan har neiteam.

Foarôfgeand oan dizze stúdzje wie net folle bekend oer de meganismen en ynteraksjes tusken de mikrobiota fan 'e mem en fetale ûntwikkeling. Om dit te ûndersykjen fergelike de ûndersikers foetussen fan normale mûsdammen mei dy fan kimenfrije mûsdammen dy't yn in sterile omjouwing libje. Se analysearren gene-ekspresje en konsintraasjes fan metaboliten yn 'e fetale darm, harsens en placenta.

De resultaten lieten signifikante ferskillen sjen yn geneekspresje tusken de foetussen fan kimenfrije en normale mûsdammen. Yn 'e darm wiene it ymmúnsysteem en genen foar ynteraksje fan host-mikrobe minder aktyf yn' e foetussen fan kimenfrije dammen. Derneist waarden ferskillen waarnommen yn 'e ekspresje fan genen dy't ferbûn binne mei nervous systeemûntwikkeling en funksjonearjen yn' e harsens, lykas genen dy't de swangerskip yn 'e placenta regelje.

De ferskillen yn genekspresje wiene mear útsprutsen yn manlike foetussen, wat suggerearret dat se gefoeliger wêze kinne foar de effekten fan 'e memmemikrobiota. De ûndersikers ûntdutsen ek earder ûnbekende ferbiningen yn 'e foetus dy't wierskynlik mikrobiaal binne en krúsjaal foar yndividuele ûntwikkeling.

Fierder ûndersyk wurdt útfierd om it foarkommen fan mikrobiële metaboliten yn oare sûchdieren te ûndersiikjen en de gefolgen fan tekoarten yn host-mikrobe ynteraksjes yn iere libbensstadia te begripen. De befinings fan dizze stúdzje kinne bydrage oan in better begryp fan 'e oarsprong fan bepaalde steuringen en liede takomstige previnsje- en behannelingstrategyen.

boarnen:

Aleksi Husso et al., Impacts of maternal microbiota and microbial metabolites on fetal intestine, brain, and placenta, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Universiteit fan Helsinki