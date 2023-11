Nije diagnoazemetoade brûkt AI om rap antibiotikaresistinsje te detektearjen

Undersikers fan 'e Universiteit fan Oxford hawwe wichtige foarútgong makke by it ûntwikkeljen fan in nije en rappe antimikrobiële gefoelichheidstest dy't antibiotikaresistinsje yn sa min as 30 minuten kin detectearje. De stúdzje, mei de titel "Deep learning and single-cell phenotyping for rapid antimicrobial susceptibility detection in Escherichia coli," brûkte fluoreszensmikroskopy en keunstmjittige yntelliginsje (AI) techniken om baktearjele selôfbyldings te analysearjen en strukturele feroaringen te identifisearjen dy't foarkomme as sellen wurde bleatsteld oan antibiotika.

Troch it oplieden fan djippe learmodellen om dizze feroaringen te identifisearjen, berikten de ûndersikers in krektensrate fan op syn minst 80% op in per-selbasis oer meardere antibiotika. Dizze metoade toant kânsryk potensjeel foar it identifisearjen fan antibiotikaresistinsje yn klinyske samples en koe wurde brûkt om de effektiviteit fan ferskate antibiotika yn 'e takomst te bepalen.

De hjoeddeistige standert foar it testen fan antibiotika-resistinsje omfettet groeiende baktearjele koloanjes yn 'e oanwêzigens fan antibiotika, wat tiidslinend kin wêze en behanneling fertrage foar pasjinten mei potensjeel libbensbedrige ynfeksjes. De rappe aard fan 'e nije diagnoazemetoade kin de behannelingstiden signifikant ferminderje en doelgerichte antibiotika-behannelingen tastean, de side-effekten minimalisearje en de opkomst fan antimikrobiële ferset fertrage.

Dr Achillefs Kapanidis, heechlearaar biologyske natuerkunde en direkteur fan it Oxford Martin-programma oer antimikrobiële fersettests, ferklearre: "Us AI-basearre oanpak detektearret betrouber en rap de strukturele feroaringen yn baktearjesellen feroarsake troch antibiotika. Troch dizze feroaringen te identifisearjen, kinne wy ​​bepale oft in sel resistint of gefoelich is foar antibiotika.

De ûndersikers binne fan plan om har diagnostyske metoade fierder te ûntwikkeljen, wêrtroch it rapper en skalberber is foar klinysk gebrûk. Se binne ek fan doel de tapassing út te wreidzjen nei ferskate soarten baktearjes en antibiotika.

Mei hast 1.3 miljoen deaden yn 2019 taskreaun oan antimikrobiële ferset, biedt dizze nije diagnostyske metoade hope foar it ferbetterjen fan presysbehandelingen en it behâld fan de effektiviteit fan antibiotika. Troch op tiid sekuer opspoaren fan antibiotika-resistinsje, kinne dokters passende behannelingsregimen foarskriuwe, wêrtroch it risiko fan fergrutting fan ynfeksjes en de needsaak foar ekstra antibiotika ferminderje.

FAQs:

F: Wat is antimikrobiële ferset (AMR)?

A: Antimikrobiële ferset ferwiist nei it fermogen fan mikroorganismen, lykas baktearjes, firussen en skimmels, om de effekten fan medisinen te wjerstean dy't oarspronklik effektyf wiene yn 'e behanneling fan ynfeksjes feroarsake troch dizze organismen.

F: Hoe wurket de nije diagnostyske metoade?

A: De nije diagnoazemetoade kombinearret fluoreszensmikroskopie en keunstmjittige yntelliginsje om baktearjele selôfbyldings te analysearjen en strukturele feroaringen te detektearjen dy't feroarsake binne troch antibiotika. Troch it oplieden fan djippe learmodellen kinne de ûndersikers dizze feroaringen identifisearje en de oanwêzigens fan antibiotika-resistinsje bepale.

F: Wat binne de foardielen fan 'e nije diagnostyske metoade?

A: De nije diagnoazemetoade is signifikant rapper dan hjoeddeistige gouden-standertbenaderingen, en leveret resultaten binnen mar 30 minuten. It hat ek it potensjeel om rjochte antibiotika-behannelingen yn te skeakeljen, behannelingstiden te ferminderjen, side-effekten te minimalisearjen en de opkomst fan antimikrobiële ferset te fertragen.