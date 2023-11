Flagelearre baktearjes, lykas Escherichia coli (E. coli), fertrouwe op de rotaasje fan spiraalfoarmige flagellêre filaminten om harsels yn har omjouwing te driuwen. Elke baktearje hat meardere flagella dy't tegearre rotearje as in spiraalfoarmige bondel, wêrtroch naadleaze beweging mooglik is. It is al lang leaud dat flagellarmotoren, lizzend oan 'e basis fan dizze filaminten, hege loads ûnderfine by baktearjele swimmen troch legere rotaasjesnelheden. In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers oan 'e Universiteit fan Wittenskip en Technology fan Sina (USTC) hat dit konvinsjonele begryp lykwols útdage.

Troch mjittingen fan koppelsnelheid makke it ûndersyksteam, ûnder lieding fan Zhang Rongjing en prof. Yuan Junhua, in ferrassende ûntdekking. Se fûnen dat de flagellêre motors fan baktearjes eins in ûnfolsleine set fan stator-ienheden befetsje, wêrtroch't de foarige oanname ferdwine dat de motors konsekwint ûnder hege lading binne by it swimmen. De koppel-snelheid relaasje fan de motoren bleau likernôch konstant binnen in bepaald berik fan rotaasje snelheden, bekend as de knibbel snelheid, wat suggerearret dat lading betingsten wiene net sa lestich as earder tocht.

Fierder hawwe de ûndersikers eksperiminten foar motorferrizenis útfierd en ûndersocht de koppel-snelheid relaasje yn ferskate viskositeiten. Dizze eksperiminten die bliken dat de flagellêre motors ûnder tuskenbelêsting wiene, mei mar de helte fan 'e stator-ienheden oanwêzich. Yn omjouwings mei hege viscosity, swimwettertillefoan baktearjes kinne oanpasse troch it fergrutsjen fan it oantal stator units, garandearje harren motility bliuwt robúst.

Om de fearkrêft fan flagellêre rotaasje te testen, waard in mikrofluidkeamer ûntworpen om de viskositeit rap te feroarjen. De resultaten lieten sjen dat doe't de medium viskositeit ynienen tanaam, de flagellêre rotaasjesnelheid ynearsten sakke, mar stadichoan herstelde. Dizze fearkrêft befêstiget it fermogen fan flagellearre baktearjes om har motiliteit te behâlden nettsjinsteande feroaringen yn ladingsomstannichheden.

Dizze befinings jouwe in nij perspektyf op it meganisme efter de robúste motiliteit fan flagellearre baktearjes. De ûnfolsleine set fan stator-ienheden yn 'e flagellêre motors makket it mooglik om oanpassingsfermogen en fearkrêft oan ferskate omjouwings. Dit begryp kin gefolgen hawwe op ferskate fjilden, ynklusyf mikrobiology en biotechnology, troch ljocht te smiten op 'e strategyen dy't baktearjes brûke om har omjouwing effektyf te navigearjen.

Wat is de wichtichste fynst fan 'e stúdzje útfierd troch de Universiteit fan Wittenskip en Technology fan Sina?

De ûndersikers ûntdutsen dat de flagellêre motors fan baktearjes in ûnfolsleine set fan stator-ienheden befetsje, dy't it eardere leauwen útdaagje dat dizze motors konsekwint ûnder hege lading binne by it swimmen.

Hoe oanpasse swimbaktearjes oan omjouwings mei hege viskositeit?

Swimbaktearjes kinne it oantal stator-ienheden ferheegje, wêrtroch se har oanpasse kinne oan omjouwings mei hege viskositeit en har motiliteit behâlde.

Wat is de knibbel snelheid?

De knibbelsnelheid ferwiist nei in berik fan rotaasjesnelheden wêrby't it motorkoppel fan flagellarmotoren sawat konstant bliuwt.

Wêrom is it begripen fan it meganisme fan flagellêre rotaasje wichtich?

Begryp fan it meganisme fan flagellêre rotaasje jout ynsjoch yn 'e strategyen dy't baktearjes brûke om effektyf te bewegen yn har omjouwing. Dizze kennis kin gefolgen hawwe op ferskate fjilden, ynklusyf mikrobiology en biotechnology.