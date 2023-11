Nije ynsjoch yn 'e evolúsje fan echolokaasje yn walfisken en dolfinen

In resinte stúdzje publisearre yn Diversity hat nij ljocht smiten oer de evolúsjonêre ûntwikkeling fan echolokaasje yn toskede walfisken en dolfinen. Echolokaasje is in technyk dy't brûkt wurdt troch dizze seedieren om te navigearjen en te jagen yn tsjustere ûnderwetteromjouwings. Ynstee fan in fertrouwe op eksterne earen, walfisken en dolfinen emit hege lûden dy't stuiterje fan objekten en werom as echo's, sadat se yn kaart te bringen harren omjouwing.

It ûndersyk, ûnder lieding fan Jonathan Geisler, in anatomy heechlearaar oan it New York Institute of Technology, en Robert Boessenecker, in paleontolooch oan it University of California Museum of Paleontology, rjochte him op it analysearjen fan in kolleksje fossilen dy't twa âlde soarten dolfinen omfette genus Xenorophus. Dizze soarten wurde beskôge as iere leden fan Odontoceti, de suboarder fan seesûchdieren dy't alle echolocating walfisken en dolfinen omfiemet.

De fossilen die bliken dat Xenorophus asymmetry hie tichtby it blowhole, hoewol net sa útsprutsen as dat waarnommen yn moderne echolocating soarten. Fierder ûntdekte de stúdzje in dúdlik draaien en ferskowen fan 'e snút yn Xenorophus, dy't bydroegen oan ferbettere rjochtingsgehoar. De ûndersikers fergelike dizze snútbocht mei de asymmetryske earen fan ûlen, wêrtroch't se op basis fan lûd de lokaasje fan har proai oanwize kinne.

Wylst Xenorophus miskien net sa betûft west hat yn it produsearjen fan hege lûden of it hearren fan hege frekwinsjes as hjoeddeiske odontocetes, koe it de lokaasje fan lûden sekuer bepale. Dit suggerearret dat Xenorophus in wichtige oergongsfaze markearre yn 'e evolúsje fan echolokaasje yn walfisken en dolfinen.

De befinings beklamje ek it belang fan it studearjen fan asymmetry yn fossilen en it markearjen fan har rol yn oanpassing oan ferskate omjouwings. Wylst symmetry is in bekend aspekt fan evolúsjonêre biology, dit ûndersyk docht bliken dat asymmetry moat net negearre wurde as yndividuele fariaasje of geologyske ferfoarming.

Fierdere ûndersiken sille wurde útfierd om oare odontocetes te ûndersiikjen en te bepalen as de snoetbûgingsfunksje wiidferspraat wie ûnder iere echolokearjende soarten.

Faak Stelde Fragen:

1. Wat is echolokaasje?

Echolokaasje is in technyk dy't brûkt wurdt troch walfisken en dolfinen om te navigearjen en te jagen yn tsjustere ûnderwetteromjouwings. Dizze seedieren stjoere hege lûden út dy't objekten weromkeare, wêrtroch't se har omjouwing kinne yn kaart bringe op basis fan de echo's dy't nei har weromkomme.

2. Hoe produsearje walfisken en dolfinen lûden foar echolokaasje?

Walfisken en dolfinen produsearje lûden foar echolokaasje troch struktueren yn har skulls en sêfte weefsels tichtby it blowhole. Dizze struktueren binne asymmetrysk, wat betsjut dat in funksje oan 'e iene kant oars is fan syn tsjinhinger oan' e oare kant. Dizze asymmetry makket de produksje fan lûd mooglik.

3. Hoe fine walfisken en dolfinen lûden?

Walfisken en dolfinen fertrouwe op rjochtingsgearhing om lûden te lokalisearjen. De ûnderkaakbonke, dy't fol is mei fet, liedt lûdswellen nei it ynterne ear, wêrtroch't de bisten kinne bepale út hokker rjochting lûden komme.

4. Wat hat de stúdzje iepenbiere oer de âlde dolfynsoarte Xenorophus?

De stúdzje fûn dat Xenorophus asymmetry hie tichtby it blowhole, fergelykber mei hjoeddeiske echolocating soarten. Xenorophus eksposearre lykwols ek in dúdlik draaien en ferskowen fan 'e snút, wat syn rjochtingsmooglikheden fierder ferbettere.

5. Hokker rol spilet asymmetry yn 'e evolúsje fan echolokaasje?

Hoewol in protte omtinken is jûn oan symmetry yn evolúsje, markeart dit ûndersyk it belang fan asymmetry by it oanpassen oan ferskate omjouwings. It suggerearret dat asymmetry nau ûndersocht wurde moat yn fossilen om de ûntwikkeling fan echolokaasje yn walfisken en dolfinen better te begripen.