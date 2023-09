Substoarmen yn 'e magnetosphere fan' e ierde jouwe ynsjoch foar romtewaarfoarsizzing

In resinte stúdzje troch wittenskippers fan it Indian Institute of Geomagnetism (IIG) hat ljocht op 'e rol fan substoarmen yn' e magnetosfear fan 'e ierde en har ynfloed op romtewaarfoarsizzing. Substoarmen binne koarte steuringen yn 'e magnetosfear fan 'e ierde dy't resultearje yn dipolarisaasje fan magnetysk fjild, wat liedt ta in tanimming fan swiere ionflux yn 'e binnenste magnetosfear.

De stúdzje, dy't gegevens brûkte fan 'e Helium, Oxygen, Proton, and Electron (HOPE) Mass Spectrometer en Electric and Magnetic Field Instrument Suite and Integrated Science (EMFISIS) ynstrumint oan board fan it Radiation Belt Storm Probes (RBSP) romteskip, ûndersocht 22 substorm-eveneminten fan 2018. De wittenskippers rjochte har op 'e skaaimerken fan magnetyske fjilddipolarisaasje en har korrelaasje mei de ferbettering fan enerzjike O + en H + ionflux.

Substoarmen wurde beynfloede troch faktoaren lykas it Interplanetary Magnetic Field (IMF), sinnewynsnelheid, en sinnewyn dynamyske druk. De súdlike rjochting fan it IMF is in kaaifaktor by it triggerjen fan substoarmen, om't it magnetyske werferbining feroarsaket yn 'e deimagnetosfear. Yn trochsneed duorje substoarmen sawat 2-4 oeren en jouwe in signifikante hoemannichte enerzjy frij út 'e ynteraksje tusken de sinnewyn en de magnetosfear.

It begripen fan 'e rol fan plasmablêd yn it ferfier en fersnelling fan ioanen tidens substoarmen is krúsjaal foar it bestudearjen fan' e dynamyk fan 'e bûtenromte by de ierde, bekend as Geospace. Typysk is Geospace gearstald út H+-ionen, mar d'r binne gefallen dêr't it oanpart fan O+-ionen ynienen ferheget. De oanwêzigens fan O+-ionen feroaret de plasmadynamyk fan Geospace, en markeart de needsaak om fariaasjes fan ionflux te studearjen foar ferbettere romtewaarfoarsizzing.

Troch it ûndersykjen fan de feroarings yn ion gearstalling tidens substorms, wittenskippers kinne sekuer bepale de oarsaak en regio fan dizze fariaasjes. Dizze kennis sil de krektens fan takomstige romtewaarberjochten fierder ferbetterje, en profitearje fan ferskate applikaasjes dy't fertrouwe op satellytkommunikaasje- en navigaasjesystemen.

Ta beslút, de stúdzje útfierd troch de wittenskippers fan it Indian Institute of Geomagnetism biedt weardefolle ynsjoch yn substoarmen yn 'e magnetosfear fan' e ierde en harren relevânsje foar romte waar foarsizzing. De befinings drage by oan in better begryp fan plasma-dynamyk yn Geospace en meitsje it paad foar krekter foarsizzingen fan romtewetterferskynsels yn 'e takomst.

