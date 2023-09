In potinsjele keppeling tusken COVID-19 en de sykte fan Alzheimer

In resinte stúdzje hat ljocht smiten op in mooglik molekulêr meganisme dat de kognitive symptomen koe ferklearje, ynklusyf "brain mist", ûnderfûn troch yndividuen ynfekteare mei it SARS-CoV-2-firus. It ûndersyk suggerearret ek in mooglike ferbining tusken COVID-19 en de ûntwikkeling of fersmoarging fan 'e sykte fan Alzheimer.

De stúdzje, laat troch Cristina Di Primio en har kollega's, ûndersocht de effekten fan SARS-CoV-2-ynfeksje op neuronale sellen en mûsmodellen. It team rjochte him op in proteïne neamd Tau, dat bekend is om syn rol yn 'e ûntwikkeling fan' e sykte fan Alzheimer. Yn persoanen mei Alzheimer's wurde Tau-molekulen ferwûne en klumpen yn neuroanen.

It ûndersyk die bliken dat as SARS-CoV-2 neuronale sellen as it mûsharsens ynfektearret, it ynteraksje mei Tau, wêrtroch in proses wurdt neamd hyperfosforylaasje. Dit proses omfettet de tafoeging fan fosfaatgroepen oan Tau op spesifike binende lokaasjes. Ynteressant, de hyperfosforylaasje waarnommen yn 'e stúdzje spegele de fosforylaasjepatroanen sjoen yn Alzheimer-pasjinten.

Fierder ûntdutsen de ûndersikers in signifikante ferheging fan Tau-nivo's yn 'e ûnoplosbere fraksje fan ynfekteare sellen, wat oanjout op patologyske feroarings oan it proteïne. It is ûndúdlik oft dizze wizigingen in direkt gefolch binne fan it firus as in diel fan in sellulêre ferdigeningsantwurd.

Wylst de stúdzje weardefolle ynsjoch leveret yn 'e potensjele ferbining tusken COVID-19 en de sykte fan Alzheimer, is mear ûndersyk nedich om de ûnderlizzende meganismen folslein te begripen en klinyske relevânsje te fêstigjen. Dochs markearje dizze befiningen it belang fan fierder ûndersyk nei de neurologyske effekten op lange termyn fan COVID-19.

Oer it algemien draacht dizze stúdzje by oan it groeiende lichem fan bewiis dat suggerearret dat COVID-19-ynfeksje gefolgen kin hawwe bûten respiratoire symptomen. De ynteraksje tusken SARS-CoV-2 en Tau ropt yntrigearjende mooglikheden op foar takomstich ûndersyk en de ûntwikkeling fan terapeutyske yntervinsjes.

Journal Reference: Di Primio, C., et al. (2023) Swiere acute respiratory syndrome coronavirus 2-ynfeksje liedt ta Tau-patologyske hantekening yn neuroanen. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Opmerking: it orizjinele artikel jout mear detaillearre ynformaasje en kin tagonklik wurde fia de opjûne tydskriftreferinsje.)