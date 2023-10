Minsken mei HIV mei in hegere risiko fan COVID-19 re-ynfeksje, stúdzje fynt

In nije stúdzje ûnder lieding fan de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) docht bliken dat persoanen mei HIV (PWH) hegere tariven hawwe fan COVID-19 opnij ynfeksje yn ferliking mei dyjingen sûnder HIV (PWOH).

De stúdzje, publisearre yn Emerging Infectious Diseases, analysearre gegevens fan 453,587 folwoeksenen yn Chicago dy't waarden ynfekteare mei SARS-CoV-2 fan har earste ynfeksje oant maaie 2022. De ûndersikers ûndersochten COVID-19-testresultaten en faksinaasjerecords keppele oan Chicago's Enhanced HIV / AIDS Reporting System.

De stúdzje fûn dat 5.3% fan 'e COVID-positive persoanen reynfeksje ûnderfûnen, ynklusyf 6.7% fan PWH en 5.2% fan PWOH. PWH hie in werynfeksjepersintaazje fan 66 per 1,000 persoanjierren, heger as de 50 per 1,000 persoanjierren ûnder PWOH. Nei oanpassing foar oare faktoaren, hie PWH in signifikant heger taryf fan COVID-19 re-ynfeksje (1.46 per 1,000 persoansjierren) yn ferliking mei PWOH.

It waard beoardield dat ûnder yndividuen dy't reynfeksje ûnderfûnen, PWH tend te wêzen âlder (mei in mediaan leeftyd fan 43 jier) yn ferliking mei PWOH (mei in mediaan leeftyd fan 36 jier). PWH wiene ek faker manlju (79.3% tsjin 40.9%) en swart (53.7% tsjin 27.0%). Derneist hie PWH in hegere kâns om de primêre COVID-19-faksinserie en booster te hawwen krigen yn ferliking mei PWOH (31.8% tsjin 22.1%). Ynteressant wie in lytser persintaazje PWH net-faksinearre op it momint fan har earste ynfeksje yn ferliking mei PWOH (87.5% tsjin 91.0%).

De stúdzje markeart it belang fan PWH nei it oanrikkemandearre COVID-19-faksinaasjeskema, ynklusyf it ûntfangen fan boosterdoses, om it risiko fan SARS-CoV-2 opnij ynfeksje te ferminderjen. Fan 'e ynwenners dy't it faksin krigen foar har earste ynfeksje, hie 54.2% de primêre Pfizer / BioNTech-faksin-searje foltôge. Under de persoanen dy't re-ynfeksje ûnderfûnen, hie 39.6% de primêre searje foltôge, mar hie noch gjin booster krigen.

Nettsjinsteande de fariantwelle en kalinderkertier, liet PWH konsekwint in hegere taryf fan reinfeksje sjen as PWOH. De heechste ynsidinsje fan re-ynfeksje ûnder PWH barde tidens de Omicron-stamme-oerwicht, mei 50 gefallen per 1,000 persoanjierren. Oer it algemien wie d'r in oerskot fan 16 re-ynfeksjes per 1,000 persoanjierren rapporteare ûnder PWH.

Om SARS-CoV-2-re-ynfeksjes te foarkommen, betinke de auteurs dat PWH moat folgje oan it oanrikkemandearre COVID-19-faksinskema, ynklusyf boosterdoses.

boarnen:

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

- Tydskrift foar opkommende ynfeksjesykten