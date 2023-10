Stúdzje fynt dat religieuze oansluting gjin ynfloed hat op it gebrûk fan online pornografy yn Dútslân

In resinte stúdzje publisearre yn 'e Archives of Sexual Behavior hat de relaasje ûndersocht tusken religieuze affiliaasje en online pornografy gebrûk yn Dútslân. De ûndersikers brûkten web tracking paniel gegevens kombinearre mei enkêtegegevens om ynsjoch te krijen yn it online gedrach fan ferskate religieuze groepen.

Yn tsjinstelling ta eardere ûndersiken dy't in sterke korrelaasje suggerearje tusken religiositeit en pornografygebrûk, jouwe de befinings oan dat Dútske katoliken, protestanten en religieus net-oansletten op deselde manier wierskynlik online pornografy brûke. Oan 'e oare kant binne leden fan minderheidsreligys, lykas moslims of ortodokse kristenen, minder kâns om mei te dwaan oan online pornografy.

De stúdzje liet ek kontrastearjende resultaten sjen yn ferliking mei ûndersyk útfierd yn oare lannen. Yn Dútslân ferminderet protestantsk of katolyk de kâns op online pornografygebrûk net signifikant, oars as yn lannen lykas de Feriene Steaten. De ûndersikers spekulearje dat dit ferskil taskreaun wurde kin oan de fergelykber liberaler hâlding fan Dútske kristenen.

Ien beheining fan earder ûndersyk oer dit ûnderwerp is dat it sterk fertroude op selsrapportaazje fia enkêtes, dy't ûnderwurpen wêze kinne oan foaroardielen en ûnkrektens. It gebrûk fan gegevens fan web trackingpaniel jout in mear objektive en krekter mjitting fan it online gedrach fan yndividuen, ynklusyf pornografysk gebrûk.

De ûndersikers suggerearje dat de befinings fan dizze stúdzje eardere oannames útdaagje en it belang markearje fan it brûken fan alternative metoaden, lykas web tracking, om gefoelige ûnderwerpen lykas online pornografy te studearjen. Troch te fertrouwen op gegevens oer web tracking, kinne ûndersikers de beheiningen omgean dy't ferbûn binne mei sels-rapporteare gegevens, en soargje foar in wiidweidiger begryp fan 'e werklike online aktiviteiten fan minsken.

Oer it algemien draacht dizze stúdzje by oan ús begryp fan 'e relaasje tusken religieuze affiliaasje en online pornografy gebrûk yn Dútslân. It beklammet de needsaak fan nuansearre ûndersyk dat kulturele en religieuze ferskillen yn 'e rekken by it ûndersiikjen fan sokke gedrach.

Boarne: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Referinsje:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, In re-evaluaasje fan online pornografy gebrûk yn Dútslân: in kombinaasje fan web tracking en enkêtegegevensanalyse, argyf fan seksueel gedrach (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8