De ungewoane ynfloed fan 'e Hunga Tonga-Hunga Ha'apai fulkaanútbarsting op' e stratosfear

De útbarsting fan 'e fulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai op 15 jannewaris 2022 hie fiergeande gefolgen bûten de direkte ferneatiging feroarsake troch tsunami's yn meardere lannen. In resinte stúdzje útfierd troch de Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) en de Universiteit fan Marylân docht bliken dat de útbarsting de skiekunde en dynamyk fan 'e stratosfear signifikant feroare, wat late ta rekordbrekkende ferliezen yn 'e ozonlaach oer. it súdlik healrûn.

De útbarsting ynjeksje in bûtengewoane hoemannichte wetterdamp - sawat 300 miljard pûn - yn 'e typysk droege stratosfear. Dizze hommelse yntroduksje fan wetterdamp pleatste de stratosfear yn ûnbekend grûngebiet, om't gjin eardere fulkaanútbarsting yn opnommen satellytskiednis sa'n massale folume fan wetterdamp yn 'e sfear frijlitten hat.

De ynjeksje fan wetterdamp, tegearre mei sweveldioxide útstjitten troch de fulkaan, feroarsake in keatling fan eveneminten yn 'e atmosfearyske skiekunde. De sulfur dioxide produsearre sulfate aerosolen, dy't fasilitearre nije gemyske reaksjes te foarkommen. Dizze gemyske reaksjes, tegearre mei de oanwêzigens fan wetterdamp, liede ta wiidferspraat feroaringen yn 'e konsintraasjes fan gassen en ferbiningen, ynklusyf ozon.

De ynfloed op 'e ozonlaach wie it meast útsprutsen njoggen moanne nei de útbarsting, mei de ozonútputting dy't yn oktober ungewoane nivo's berikte. De feroarings yn temperatuer, sirkulaasje en de konsintraasjes fan ferskate ferbiningen hienen in fiergeande gefolgen op 'e stratosfear, wêrtroch't dizze útbarsting de grutste eksploazje ea yn 'e sfear opnommen is.

Foarút, binne ûndersikers fan plan om de ynfloed fan 'e fulkaan troch 2023 en fierder te kontrolearjen. De ferhege nivo's fan wetterdamp wurde ferwachte dat se ferskate jierren yn 'e stratosfear oanhâlde, wat mooglik ozonferlies yn' e Antarktika fersterket as de damp fan 'e tropen nei de poal fan it súdlik healrûn ferpleatst.

Dit baanbrekkende ûndersyk smyt ljocht op de fiergeande gefolgen fan fulkaanútbarstings en beljochtet de needsaak foar trochgeande monitoaring en begryp fan har ynfloed op ús sfear en klimaat. Troch dizze eveneminten te bestudearjen, kinne wittenskippers har effekten better antisipearje en ferminderje, en úteinlik it delikate lykwicht fan ús omjouwing beskermje.

FAQ

F: Wat is de stratosfear?

De stratosfear is in laach fan 'e atmosfear fan 'e ierde dy't sawat 8-30 kilometer boppe it oerflak leit. It is wêr't de beskermjende ozonlaach sit.

F: Hoe hat de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai fulkaanútbarsting ynfloed op de stratosfear?

De útbarsting ynjeksje in enoarme hoemannichte wetterdamp yn 'e stratosfear, wêrtroch wichtige feroarings yn syn dynamyk en skiekunde. Dizze feroaringen liede ta ungewoane ferliezen yn 'e ozonlaach oer it súdlik healrûn.

F: Wat binne sulfataerosolen?

Sulfaat aerosolen binne lytse dieltsjes gearstald út sulfate ferbiningen. Se spylje in krúsjale rol yn atmosfearyske skiekunde en kinne ynfloed op klimaat en luchtkwaliteit.

F: Hoe lang sille de ferhege wetterdampnivo's yn 'e stratosfear oanhâlde?

De wetterdamp wurdt ferwachte te bliuwen ferhege yn de stratosfear foar ferskate jierren, potinsjeel fersterkjen ozon ferliezen yn de Antarktika as it beweecht nei it súdlik healrûn poal.

F: Wêrom is it begryp fan 'e ynfloed fan fulkaanútbarstingen op' e sfear wichtich?

It studearjen fan 'e ynfloed fan fulkaanútbarstings op' e sfear helpt wittenskippers de effekten fan dizze eveneminten better te antisipearjen en te ferminderjen. It draacht ek by oan ús begryp fan klimaatferoaring, luchtkwaliteit en it delikate lykwicht fan ús omjouwing.