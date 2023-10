Asteroid 33 Polyhymnia: In mysterieuze en ultra-dichte entiteit

Undersikers oan 'e Universiteit fan Arizona yn Tucson hawwe in ferrassende ûntdekking makke by it studearjen fan asteroïde 33 Polyhymnia. Dizze asteroïde, neamd nei de Grykske muze fan hillige hymnen, hat de belangstelling fan astrofysikers opwekke troch syn ongelooflijke tichtens. Yn feite, 33 Polyhymnia is sa ticht dat wittenskippers hypoteze dat it kin wurde gearstald út eleminten dy't net fûn op it periodyk systeem.

De mooglikheid fan asteroïden dy't op ierde ûnbekende komposysjes hawwe is benammen wichtich foar dyjingen dy't belutsen binne by romte-mynbou. Bedriuwen dy't ynteressearre binne yn it minen fan asteroïden foar kostbere metalen lykas goud, soene it bestean fan sokke eleminten heul yntrigearjend fine.

Yn in stúdzje publisearre yn The European Physical Journal Plus, ûndersikers klassifisearre 33 Polyhymnia as in kompakt ultradense foarwerp (CUDO) en fûnen dat it in mjitten tichtens hat heger as elk bekend elemint op ierde. Se spekulearje dat dizze asteroïde gearstald wêze kin út superswiere eleminten dy't earder net identifisearre binne troch minsken.

De tichtens fan dizze hypotetyske eleminten soe noch grutter wêze as dy fan Osmium, dat op it stuit it tichtste bekende natuerlik foarkommende stabile elemint is. Mei in atoomnûmer fan sawat 164 soene dizze eleminten Osmium yn tichtens oertreffe.

It team fan 'e Universiteit fan Arizona ûndersocht de eigenskippen fan eleminten mei atoomnûmers heger as dy op it periodyk systeem. Hoewol't se eleminten ûndersochten lykas Osmium en oaren dy't keunstmjittich produsearre binne mei hegere atoomnûmers, koene se gjinien fine mei massadichtheden dy't de observaasjes makke op 33 Polyhymnia kinne ferantwurdzje.

De ûndersikers stelden foar dat as superheavy eleminten stabyl genôch binne, se mooglik bestean kinne binnen de kearnen fan dichte asteroïden lykas 33 Polyhymnia. Dit iepenet fassinearjende mooglikheden foar fierdere ferkenning en begryp fan 'e gearstalling fan asteroïden yn ús sinnestelsel.

De resinte ynspanningen fan NASA om samples fan asteroïden te studearjen en te krijen komme yn oerienstimming mei de befinings fan 'e Universiteit fan Arizona. It suksesfolle herstel fan it earste asteroïde-monster fan asteroïde Bennu, lykas de lansearring fan it Psyche-romteskip om de metallyske asteroïde Psyche te studearjen, ûnderstreket it belang fan it ûndersykjen fan dizze himellichems. Dizze misjes kinne weardefolle ynsjoch leverje yn 'e formaasje en gearstalling fan asteroïden, ljocht skine op' e iere skiednis fan ús sinnestelsel.

