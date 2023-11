Astronomen observearje ungewoane kosmyske eksploazje mei ferrassende helderheid

In team fan astronomen hat koartlyn tsjûge west fan in bûtengewoan kosmysk barren dat wittenskippers wrâldwiid fernuvere hat. Dit seldsume ferskynsel, bekend as in luminous fast blue optical transient (LFBOT), is foar it earst waarnommen en hat ûndersikers nei antwurden litten.

De LFBOT, neamd "Tasmanian Devil," barde yn in oanbuorjende galaxy likernôch 1 miljard ljochtjierren fuort fan ús planeet. Oars as supernova's dy't stadichoan ferdwine oer wiken as moannen, berikke LFBOT's rap har pykhelderheid en ferdwine dan rap binnen dagen.

De enoarme helderheid fan 'e Tasmaanyske duvel hat wittenskippers ferbjustere, enerzjy útstjit lykweardich oan dy fan 100 miljard sinnen. Astrofysikus Jeff Cooke fan Swinburne University of Technology en it ARC Center of Excellence yn Gravitational Wave Discovery (OzGrav) yn Austraalje spruts út: "In evenemint lykas dit is noch nea earder tsjûge west."

Sûnt 2018 binne mar in hantsjefol LFBOT's waarnommen, allegear foarkomme yn galaxies wêr't stjerren aktyf foarmje. De astronomyske mienskip is ûnwis oer it ûnderlizzende meganisme dat dizze seldsume foarfallen driuwt.

Lead-stúdzjeskriuwer Anna YQ Ho, in assistint-heechlearaar astronomy oan 'e Cornell University, ferklearre: "LFBOT's binne al in soarte fan nuver, eksoatysk barren, dus dit wie noch frjemder." De boarne fan 'e grutte hoemannichte enerzjy dy't útstjit bliuwt ûnbekend.

De ûntdekking fan 'e Tasmaanyske duvel LFBOT en har werhelle fakkeljen hat noch mear fragen oproppen foar wittenskippers. De befinings fan 'e stúdzje waarden koartlyn publisearre yn it tydskrift Nature. Undersikers brûkten in yndrukwekkende array fan 15 teleskopen wrâldwiid om it fakkeljen te ûntdekken.

FAQ

Wat is in LFBOT?

In LFBOT, of luminous fast blue optical transient, is in soarte fan kosmyske eksploazje dy't helder skynt yn blau ljocht, en berikt syn peak helderheid en fading binnen dagen.

Hoe is in LFBOT oars as in supernova?

Oars as supernova's, dy't wiken as moannen duorje kinne om te dimmen, berikke LFBOT's rap har pykhelderheid en sakje dan yn ljochtsterkte binnen in koarte perioade fan tiid.

Wat is unyk oan 'e Tasmanian Devil LFBOT?

De Tasmanian Devil LFBOT is it earste waarnommen eksimplaar fan in LFBOT werhelle faker. It stjoert in ferrassende hoemannichte enerzjy út, lykweardich oan dy fan 100 miljard sinnen.

Wat is de boarne fan 'e enerzjy fan' e Tasmanian Devil LFBOT?

Wittenskippers binne op it stuit net bewust fan it ûnderlizzende meganisme ferantwurdlik foar de massale frijlitting fan enerzjy útstald troch de Tasmaanske Devil LFBOT.