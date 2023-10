Parasiten manipulearje hosts mei help fan stole genen, stúdzje fynsten

Wittenskippers fan it RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research hawwe in fassinearjende metoade ûntdutsen dy't parasiten brûke om har hosts te manipulearjen: stellen genen krigen troch horizontale genoerdracht. De stúdzje, publisearre yn Current Biology, docht bliken dat parasiten de mooglikheid hawwe om hostgedrach te manipulearjen foar har eigen oerlibjen en reproduksje.

Ien foarbyld fan dizze manipulaasje wurdt sjoen yn hynstehaarwjirms. Dizze wjirmen wurde berne yn wetter en fertrouwe op wetterynsekten om se nei droech lân te ferfieren. Sadree't se har ierdske gastheren berikke, lykas krekels of mantisen, manipulearje de wjirms har gedrach om te soargjen dat se úteinlik werom nei wetter wurde, wêr't se har libbenssyklus trochgean kinne. Wylst eardere stúdzjes it gebrûk fan molekulêre mimyk troch parasiten hawwe suggerearre, is it krekte meganisme efter dit ferskynsel ûnsichtber bleaun.

Om ljocht te skinen op dit ûnderwerp, ûndersochten de ûndersikers de geneekspresje yn in Chordodes hynstehaarwjirm wylst it syn mantishost manipulearre. Se ûntdutsen dat de wjirm mear dan 3,000 genen yntinsiver útdrukte tidens manipulaasje, wat oanjout op de produksje fan aaiwiten dy't ynfloed hawwe op it senuwstelsel fan 'e host. Yn tsjinstelling, gene ekspresje yn 'e mantis harsens bleau ûnferoare yn ferliking mei uninfected mantises.

De ûndersikers draaiden har oandacht dan nei de oarsprong fan 'e genen dy't belutsen wiene by it manipulearjen fan de host. Se fûnen dat in protte fan 'e genen fan hynstehaarwjirm opfallend gelyk wiene oan dy fûn yn mantisen. Dit suggerearret dat de genen krigen binne troch horizontale genoerdracht, in proses wêryn genen sûnder reproduksje tusken organismen oerbrocht wurde. Horizontale genoerdracht kin wichtige evolúsjonêre gefolgen hawwe, wêrtroch organismen rap nije genen of funksjes kinne krije.

Fierdere analyze stipe it idee dat de molekulêre mimyk waarnommen yn 'e hynstehaarwjirms in gefolch is fan horizontale genoerdracht fan mantisen. De ûndersikers fûnen dat wichtige genen belutsen by hostmanipulaasje oerienkomme mei dy yn mantises, mar wiene ôfwêzich of oars yn hynstehaarwjirmsoarten dy't gjin mantishosts brûke. Dizze mimykgenen, benammen dy ferbûn mei neuromodulaasje, ljochtattraksje, en sirkadyske ritmen, lykje in fitale rol te spyljen yn hostmanipulaasje.

Horizontale genoerdracht is breed waarnommen yn baktearjes as in meganisme foar it ûntwikkeljen fan antibiotika-resistinsje. De ûntdekking fan dit proses ûnder mearsellige organismen biedt weardefolle ynsjoch yn evolúsje. Undersikers hoopje de hierworm as model te brûken om de horizontale genoerdracht fierder te ûndersykjen en ús begryp fan evolúsjonêre oanpassing te ferbetterjen.

boarnen:

- Orizjinele stúdzje: Aktuele biology, "Horizontale genoerdracht makket gedrachsmimyry mooglik en soarget foar in ferburgen oanpassing yn in parasitêre nematomorph"

– RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/