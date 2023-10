Astrofysikers hawwe in nije metoade foarsteld om de ynkonsistinsjes oan te pakken yn it mjitten fan it útwreidingsnivo fan it Universum, ornaris bekend as de "Hubble-spanning". De astrofysyske mienskip hat wraksele mei in "Krisis yn kosmology", om't d'r inkonsistinsje west hat yn it mjitten fan it taryf fan útwreiding, ek wol bekend as de Hubble Constant. Dizze diskrepânsje ûntstiet út 'e Cosmic Distance Ladder, dêr't astronomen ferskate metoaden brûke om relative ôfstannen oer langere skalen te mjitten.

Yn in resinte stúdzje hat in ynternasjonaal team fan astrofysici in nije oanpak foarsteld foar it mjitten fan kosmyske útwreiding troch it observearjen fan botsende neutronstjerren, ek wol bekend as kilonovae. De ûndersikers bewearden dat se troch dizze eveneminten te studearjen konsekwinte mjittingen fan 'e Hubble-konstante krije en de Hubble-spanning oplosse.

Sterrestelsels yn it hielal bewege yn in hieltyd tanimmend tempo fan inoar ôf troch de útwreiding fan de romte sels. De waarnimmings fan Edwin Hubble yn 'e iere 20e ieu lieten sjen dat hoe fierder in galaxy is, hoe flugger it weromkomt. Dit late wittenskippers om te besykjen om de Hubble-konstant te mjitten, dy't de útwreidingsrate fan it universum fertsjintwurdiget.

It team fan ûndersikers suggerearre dat it bestudearjen fan botsende neutronstjerren, dy't resultearje yn kilonova-eksplosjes, weardefolle ynsjoch kinne leverje oer it mjitten fan ôfstannen yn 'e kosmos. Troch dizze eksploazjes te analysearjen ûntdutsen se opmerklike symmetry, dy't brûkt wurde kin as in nije metoade foar ôfstânmjitting.

Dit foarstel bout op earder ûndersyk dat de sfearyske symmetry fan kilonova-eksplosjes en har korrelaasje mei fûnemintele natuerkunde oantoand. De befinings fan it team hawwe potinsjele gefolgen foar it sekuer mjitten fan 'e leeftyd fan it universum.

As konklúzje, troch it observearjen fan botsende neutronestjerren, hoopje astrofysici de oanhâldende diskrepânsje oan te pakken yn it mjitten fan de útwreidingssnelheid fan it Universum en de Hubble-spanning te fermoedsoenjen. Dizze nije metoade foar mjitting fan ôfstân koe liede ta krektere skattings fan 'e Hubble-konstante en ûntsluten nije ynsjoch yn' e aard fan 'e kosmos.

