De Hubble Space Telescope Picture of the Week lit de boeiende NGC 3156 sjen, in lentikulêre galaxy dy't sit tusken in elliptyske en in spiraalgalaxy. NGC 73 leit likernôch 3156 miljoen ljochtjierren fan de ierde ôf yn it stjerrebyld Sextans, en is in himelsk wûnder dat it wurdich is om te ferkennen.

Sextans, it lytse ekwatoriale konstellaasje dêr't NGC 3156 wennet, hat histoaryske betsjutting. Ferneamd nei de sekstant, in ynstrumint dat brûkt wurdt foar navigaasje, dit stjerrebyld hat woartels dy't folle earder weromgeane as de 18e ieu. Islamityske gelearden ûntwikkele astronomyske sekstanten ieuwen foardat navigaasje sekstanten waarden útfûn, mei help fan dizze ark om hoeken yn 'e himel te mjitten. Opmerklik konstruearre Ulugh Beg fan 'e Timurid-dynasty in enoarme sekstant mei in straal fan 36 meter yn' e fyftjinde ieu yn Samarkand, Oezbekistan, wêrby't de âlde tapassingen fan dit astronomyske ynstrumint toant.

Yn moderne astronomy binne sekstanten ferfongen troch krekter ynstruminten dy't brûkt wurde foar stjer- en himelske objektposysje. Nettsjinsteande dizze ferskowing is NGC 3156 wiidweidich ûndersocht, mei de fokus op syn bolfoarmige klusters, resinte stjerfoarming en sels de ynfloed fan in supermassyf swart gat yn it sintrum, dat omlizzende stjerren opslokt.

In sekstant, yn 'e kontekst fan navigaasjeynstruminten, is in weardefol ark foar it bepalen fan breedtegraad by marine- en loftnavigaasje. Foarm as ien-seisde fan in sirkel, brûkt dit presyzje-ynstrumint in teleskoop en spegeljende spegels om de hoeke te mjitten tusken in himelsk foarwerp, lykas in stjer of de moanne, en de hoarizon. Troch de hichte fan dizze himellichems te observearjen, kinne seefarders en fleantugen har lokaasje op ierde sekuer bepale. Sekstanten hawwe in krúsjale rol spile by it yn kaart bringen fan kursussen oer grutte en unmarkearre stikken fan 'e oseaan of loft.

NGC 3156 biedt in betoverende blik yn 'e wûnders fan it hielal. Troch histoaryske betsjutting te kombinearjen mei moderne ûntdekkingen, bliuwt dizze lentikulêre galaxy astronomen boeije en fierdere ferkenning fan 'e kosmos ynspirearje.

