Astronomen ûntdekke potinsjele stjersieden yn ynfraread donkere wolken

In resint ûndersyk útfierd troch astronomen mei help fan de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) teleskoop hat nij ljocht smiten op de formaasje fan stjerren mei hege massa. De ûndersikers rjochte har op 39 ynfraread donkere wolken (IRDC's), dy't massive, kâlde en dichte wolken fan gas en stof binne, nei alle gedachten de berteplakken fan massive stjerren.

It team ûntduts mear as 800 potinsjele stjersieden, of molekulêre wolkekernen, binnen dizze IRDC's. Nijsgjirrich is dat 99% fan dizze kearnen de nedige massa misse om te evoluearjen ta stjerren mei hege massa, wat suggerearret dat it formaasjemeganisme foar stjerren mei hege massa fûneminteel ferskilt fan dat fan stjerren mei lege massa.

Ien yntrigearjende fynst út 'e stúdzje is de ferdieling fan dizze kearnen. Yn stjerklusters wurde stjerren mei hege massa typysk byinoar groepearre, wylst stjerren mei lege massa mear ferspraat binne. De ûndersikers fûnen lykwols dat de lokaasjes fan hegere massa kearnen binnen de IRDC's gjin foarkar toande yn ferliking mei de posysjes fan legere massa kearnen. Ynstee dêrfan observearre it team dat tichtere kearnen de neiging hawwe om lokaal konsintrearre te wurden. Dit jout oan dat tichtere kearnen, yn stee fan gewoan mear massive kearnen, de foarrinners wêze kinne fan stjerren mei hege massa.

It begripen fan de formaasje fan stjerren mei hege massa is krúsjaal, om't se in fitale rol spylje yn 'e evolúsje fan it Universum. Stjerren mei hege massa drage by oan de frijlitting fan swiere eleminten en har eksplosive dea, om't supernova's skokgolven meitsje dy't har omlizzende omjouwing foarmje. Troch har seldsumheid is it meganisme wêrmei't massive stjerren foarmje lykwols min begrepen bleaun.

Dizze stúdzje jout weardefolle ynsjoch yn 'e iere stadia fan stjerfoarming mei hege massa. Troch potinsjele stjersieden te identifisearjen binnen IRDC's, kinne astronomen har begryp útwreidzje fan 'e komplekse prosessen belutsen by de berte fan massive stjerren.

boarnen:

- "De ALMA-ûndersyk fan 70 μm donkere hege massa-klompen yn iere stadia (ASHES). IX. Fysike eigenskippen en romtlike ferdieling fan kearnen yn IRDC's" - Kaho Morii, Patricio Sanhueza, Fumitaka Nakamura, Qizhou Zhang, Giovanni Sabatini, Henrik Beuther, Xing Lu, Shanghuo Li, Guido Garay, James M. Jackson, Fernando A. Olguin, Daniel Tafoya , Ken'ichi Tatematsu, Natsuko Izumi, Takeshi Sakai, Andrea Silva (The Astrophysical Journal) DOI: 10.3847/1538-4357/acccea

