Fersetstraining foar âldere folwoeksenen: libbenskwaliteit ferbetterje en spierferlies foarkomme

As wy âlder wurde, wurdt it hieltyd wichtiger om fysike fitness en sûnens te prioritearjen om ús fermogen te behâlden om deistige taken út te fieren sûnder fysyk útput te fielen. Fysiek aktyf bliuwe as wy âlder wurde, ferbettert net allinich ús kwaliteit fan libben, mar lit ús ek trochgean mei it meitsjen fan spesjale oantinkens mei ús leafsten. Ien effektive metoade foar it behâld fan fysike funksje en it foarkommen fan leeftyd-relatearre spierferlies is fersettraining.

Fersetstraining, ek wol krêfttraining neamd, giet om it útfieren fan oefeningen dy't de spieren útdaagje om ferset te oerwinnen. It kin ferskate foarmen oannimme en kin wurde personaliseare om te passen oan 'e behoeften fan in yndividu as se âlder wurde. It opnimmen fan fersetstraining yn ús oefeningsroutine kin helpe by it bestriden fan 'e natuerlike delgong yn spierfunksje en massa dy't mei leeftyd foarkomt, bekend as sarkopenia. Sarcopenia is ferbûn mei in ferhege risiko fan fallen, kardiovaskulêre sykte, metabolike sykte en oare sûnensproblemen.

Resint ûndersyk suggerearret dat lege spierkrêft in wichtige bydrage faktor is foar sarkopenia. Dêrom is it útfieren fan in goed ferset-trainingprogramma dat rjochtet op it ferbetterjen fan sterkte essensjeel by it bestriden of omkearjen fan dizze delgong. Regelmjittich krêfttraining mei matige oant swiere gewichten is oantoand effektyf te wêzen yn it foarkommen fan sarkopenia en wurdt as feilich beskôge as it goed dien wurdt. It is lykwols wichtich om begelieding te sykjen fan kwalifisearre professionals, lykas persoanlike treners of sterkte- en kondysjespesjalisten, om goede foarm en technyk te garandearjen.

Neffens de National Strength and Conditioning Association moatte âldere folwoeksenen twa oant trije dagen yn 'e wike meidwaan oan krêfttraining. Workouts moatte oefeningen befetsje mei meardere gewrichten per grutte spiergroep, mei seis oant 12 repetysjes per set. De yntinsiteit moat ynsteld wurde tusken 50% oant 85% fan it maksimum fan ien-werhelling fan it yndividu. Rêst foar twa oant trije minuten tusken sets wurdt oanrikkemandearre, wêrtroch genôch hersteltiid mooglik is. It wurdt suggerearre dat âldere folwoeksenen dit programma twa oant trije dagen yn 'e wike útfiere, mei 24 oant 48 oeren tusken sesjes.

It ymplementearjen fan in programma foar fersettraining ôfstimd op jo eigen behoeften en doelen kin sterkte signifikant ferbetterje en sûn spier- en bonkenûnderhâld befoarderje as jo âlder wurde. Wylst de boppesteande rjochtlinen in ramt jouwe, sil oerlis mei in profesjonele in mear personaliseare oefenprogramma mooglik meitsje. Prioritearjen fan fersetstraining fersterket net allinich spieren, mar ferbetteret ek de algemiene kwaliteit fan libben en fitaliteit by âldere folwoeksenen.

boarnen:

Fersetstraining kin in protte foarmen nimme. Jamie Grill / Tetra Images fia Getty Images.

Gillen, Z. (2021). Wifkje oer fersettraining as jo âlder wurde? Hjir is wat jo witte moatte. Untfongen fan [boarne].