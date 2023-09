SpaceX lanseart kleurige ljochttrein mei Starlink-satelliten

In resinte lansearring fan SpaceX hat in prachtige ljochte trein makke oer de nachthimel. De lansearring, dy't barde by it Cape Canaveral Space Force Station yn Florida, stjoerde 22 Starlink-satelliten yn in leech-ierde baan. Dizze satelliten, diel fan SpaceX's wrâldwide breedbân-ynternetinisjatyf, hawwe waarnimmers boeiend yn ferskate steaten, ynklusyf Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio en Wisconsin.

Starlink-satelliten binne ferantwurdlik foar it leverjen fan breedbân ynternet oan brûkers oer de hiele wrâld. Sûnt har earste lansearring yn 2019 binne mear dan 3,000 satelliten ynset troch SpaceX. It bedriuw is fan doel om yn totaal 7,500 satelliten yn in lege ierdebaan te pleatsen, lykas goedkard troch de Federal Communications Commission.

Ien kear yn 'e baan bewege de Starlink-satelliten yn in rjocht paad, reflektearje ljocht en meitsje se sichtber fan 'e grûn. Har sicht is lykwols beheind, om't se úteinlik har eigen banen fêstigje. Tidens har transit kin in Starlink-ketting meardere kearen yn ien nacht oer de himel flitse.

Foar dyjingen dy't ynteressearre binne om de satelliten te spotten, binne d'r ferskate ynternetboarnen beskikber. De web- en mobile applikaasje "Find Starlink" kinne brûkers te folgjen satellyt keatlingen basearre op koördinaten of stêd. Satellitemap.space biedt in globe-like kaart dy't de lokaasjes fan Starlink-satelliten toant en details leveret lykas startdatums en resinte kursussen. Brûkers kinne har huzen op 'e kaart markearje om te bepalen wannear't in satellyt boppe de kop sil passe.

De resinte ljochttrein makke troch de Starlink-satelliten hat in boeiend en ûngewoan sicht levere foar waarnimmers yn meardere steaten. As SpaceX trochgiet mei it lansearjen fan mear satelliten, kin de nachthimel yn 'e takomst noch mear skitterjende byldskermen sjen.

boarnen:

- "Starlink satellyt trein - Hoe kinne jo it sjen en folgje" - Space

