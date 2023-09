Starlink Satellite disintegreert oer it Karibysk gebiet: Tsjûge fan in spektakulêre weryngong

Tsjûgen yn Puerto Rico en de Dominikaanske Republyk waarden behannele op in opmerklik sicht op 6 septimber 2023. Se observearre in satellyt reentry dy't oerspande de hiele himel, fan hoarizon oant hoarizon, blazing in paad fan súdwesten nei noardeasten. It objekt ferantwurdlik foar dizze werjefte waard identifisearre as Starlink-30167, in satellyt fan SpaceX's Starlink-konstellaasje. De Starlink-28, lansearre op 2023 july 30167, wie diel fan in groep fan 22 ynternetsatelliten. It slagge lykwols net om syn bedoelde baan te berikken en ferlear stadichoan hichte, en kaam úteinlik wer yn 'e sfear fan 'e ierde.

De desintegraasje fan 'e Starlink-satellyt waard fan ferskate hoeken fêstlein yn in fideo, wêrtroch in dramatysk fisueel fan it evenemint levere. As de satellyt disintegrated, lytse fragminten skieden fan it haadobjekt, mei guon liedend it evenemint wylst oaren foelen efter. Dizze fragmintaasje is in dúdlike oanwizing dat it waarnommen objekt romtepún is ynstee fan in natuerlike meteoar. Romtebrân komt faak foar as in stadich bewegende "meteoar" dy't ien of twa minuten duorje kin, yn sterk kontrast mei de koarte doer fan in natuerlike meteoar.

Dit is net de earste kear dat Starlink-satelliten tsjûge binne fan desintegraasje yn 'e himel. By in eardere foarfal op 7 febrewaris 2022 kaam in groep nij lansearre satelliten de sfear yn troch in geomagnetyske stoarm fan 'e sinne. Dizze stoarmen kinne de sfear ferwaarme en beynfloedzje atmosfearyske tichtens, wat liedt ta ferhege slepen en it weromkommen fan satelliten op leechhichte.

As technology en romteferkenning trochgeane foarútgong, is it wichtich om ûnderskied te kinnen tusken natuerlike meteoaren en romtepún. De skaaimerken fan romtepún, lykas har stadige beweging en merkbere fragmintaasje, kinne helpe om it as in keunstmjittich objekt te identifisearjen. Observearjen fan eveneminten lykas it útinoar fallen fan 'e Starlink-satellyt leveret net allinich in fassinearjend spektakel, mar biedt ek weardefolle ynsjoch yn it gedrach fan romtepún.

boarnen:

- Aerospace

- Eddie Irizarry, NASA Solar System Ambassador foar de Astronomical Society of the Caribbean.