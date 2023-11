Yn in spannende fernijing fan NASA is de earste bemanningslansearring fan Boeing's CST-100 Starliner-auto yn april ynsteld te plakfine, neffens Phil McAlister, direkteur fan NASA's kommersjele romtedivyzje. De missy fan 'e Crew Flight Test (CFT), oarspronklik pland foar 2022, waard fertrage om technyske problemen op te lossen. De tariedings foar de missy binne lykwols op koers, en as alles goed giet, sil de lansearring plakfine op 14 april.

De CFT-missy hat grutte betsjutting, om't it net allinich de earste bemanningsflecht markearret foar it Starliner-romteskip, mar ek de earste kear dat in bemanne Amerikaanske kapsule op lân sil lâne ynstee fan yn 'e oseaan te spatten. Derneist sil dit de earste lansearring mei bemanning fan Cape Canaveral wêze sûnt de Apollo 7-missy yn 1968.

NASA en Boeing hawwe hurd wurke om de technyske problemen oan te pakken dy't identifisearre binne tidens de tariedings foar de CFT-missy. Ien probleem befette it fuortheljen fan brânbere tape fan draadharnassen yn 'e Starliner-kapsule. Neffens Dave McCann, Boeing's haadyngenieur foar it Starliner-programma, binne mear dan 1,300 meter tape fuortsmiten en ferfongen troch net-flammable alternativen. De teams wurken hurd om de feiligens fan it auto te garandearjen.

In oar wichtich aspekt fan 'e missy is it opnij ûntwerp fan' e sêfte keppelings yn 'e parachutes fan' e romtesonde om har feiligensmarge te fergrutsjen. In droptest is pland foar jannewaris om de prestaasjes fan 'e opnij ûntworpen keppelings te evaluearjen. Súksesfol foltôgjen fan dizze test sil krúsjaal wêze foar it behâld fan it lansearringskema foar 14 april.

Sadree't de CFT-missy mei súkses flein is, sil de Starliner wurde yntegrearre yn 'e float foar langduorjende International Space Station (ISS) bemanningsrotaasjemissys. Dit sil ôfwikselje mei SpaceX's Crew Dragon, en bydrage oan reguliere misjes nei it ISS.

FAQ:

F: Wannear is de earste lansearring fan Boeing CST-100 Starliner pland?

A: De lansearring is op it stuit pland foar 14 april.

F: Wat makket de CFT-missy wichtich?

A: De CFT-missy sil de earste bemanne Amerikaanske kapsule wêze om op lân te lânjen ynstee fan 'e oseaan, en it sil de earste bemanningslansearring wêze fan Cape Canaveral sûnt 1968.

F: Hokker technyske problemen hawwe NASA en Boeing oanpakt?

A: De problemen omfette it fuortheljen fan flammable tape fan draadharnassen en it opnij ûntwerpen fan 'e sêfte keppelings yn' e parachutes fan 'e romtesonde foar ferhege feiligens.

F: Wat is de folgjende stap foar de lansearring?

A: In droptest yn jannewaris sil de prestaasjes fan 'e opnij ûntworpen sêfte keppelings yn' e parachutes evaluearje. It sukses is krúsjaal foar it behâld fan it lansearringskema.