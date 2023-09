It Wûnder fan 'e Kosmos bringe nei de bern fan Kenia

Keniaanske astronoom Susan Murabana is op in missy om bern yn plattelânsmienskippen sjen te litten dat wittenskip foar elkenien is. Njonken har man, fotograaf Daniel Chu Owen, reizget Murabana nei dizze mienskippen mei in teleskoop en in opblaasbaar planetarium, en leart oant 300 bern oer de stjerren en planeten. Dit inisjatyf wurdt finansierd troch reisopbringsten dy't de Traveling Telescope stypje, in sosjale ûndernimming oprjochte troch Murabana om jonge minsken op te learen en te ynspirearjen oer astronomy en wittenskip.

It gebrek oan tagong ta teleskopen en planetariums is in útdaging foar in protte bern yn Kenia. Murabana hopet dat dizze ûnderfiningen har horizonten ferbreedzje en har wrâldbyld útwreidzje. Troch bern yn te bringen oan 'e wûnders fan' e kosmos, is se fan doel har nijsgjirrigens te ynspirearjen en oan te wekken oer de wrâld en de kânsen dy't bûten Kenia lizze.

Boarne: The Guardian

It oanpakken fan maternale mortaliteitsraten fia berte-stipe

Huston-Tillotson University, in histoarysk Swarte universiteit yn Austin, Teksas, hat it Boldly BLUE-programma lansearre om de hege memmestjertesifers yn 'e steat oan te pakken, benammen ûnder Swarte froulju. It inisjatyf hat as doel om doula's, ferloskundigen en laktaasjekonsultanten op te trenen om essensjele stipe te leverjen tidens it berteproses.

Troch it fergrutsjen fan it ferskaat en beskikberens fan berte-eksperts yn Sintraal Texas, hopet de universiteit tagong te ferbetterjen ta kultureel ôfstimd en trochgeande soarch foar bertepersoanen. It programma sil yn earste ynstânsje rjochtsje op it oplieden fan doula's, mei plannen om it folgjende jier út te wreidzjen nei laktaasjekonsultanten en ferloskundigen. It leverjen fan dizze tsjinsten sûnder kosten sil helpe te garandearjen dat mear yndividuen tagong krije ta de stipe dy't se nedich binne tidens swangerskip en befalling.

Boarne: KUT

Deade batterijen transformearje yn duorsume boarnen

Recycling fan deade batterijen kin de kaai hâlde foar duorsume batterijproduksje foar skjinne enerzjytransysje. Regeljouwing yn Jeropa driuwt op ta ferhege batterijrecycling, wat de miljeu-ynfloed fan batterijproduksje kin ferminderje troch de needsaak foar wiidweidige mining te minimalisearjen en ôffal te minimalisearjen.

Earder wie recycling fan lithium-ion-batterijen beheind en útdaagjend. De nije regeljouwing yn Jeropa ferplichtet lykwols de kolleksje en recycling fan lithium-ion-batterijen fan elektryske auto's, e-fytsen en enerzjyopslachsystemen. De regels omfetsje ek strikte doelen foar metaalwinning. Dizze regeljouwing wurdt sjoen as in stap foar it meitsjen fan in sletten lus fan krityske materialen.

Troch metalen lykas lithium, kobalt en nikkel te recyclearjen út deade batterijen, kin de produksje fan nije batterijen duorsumer en miljeufreonliker wurde.

Bron: Grist